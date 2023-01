"Ils ne diront pas chrétien nationaliste...": S Jaishankar Jabs médias étrangers

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a réprimandé samedi les journaux étrangers pour avoir réservé des adjectifs comme “nationaliste hindou” au gouvernement indien.

“Si vous lisez des journaux étrangers, ils utilisent des mots comme gouvernement nationaliste hindou. En Amérique ou en Europe, ils ne diront pas nationaliste chrétien… ces adjectifs nous sont réservés. Ils ne comprennent pas que ce pays est prêt à faire plus avec le monde et pas moins avec le monde », a déclaré Jaishankar.

Jaishankar était à Pune pour la sortie de son livre anglais « The India Way : Strategies for an Uncertain World », qui a été traduit en marathi par « Bharat Marg ».

La version marathi du livre de Jaishankar a été publiée par le vice-ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis.

Jaishankar a dit qu’il en était fier et ne pense pas qu’il y ait de quoi s’excuser.

“Si vous regardez les 9 dernières années, il ne fait aucun doute que le gouvernement et la politique du jour sont plus nationalistes… Je ne pense pas qu’il y ait de quoi s’excuser à ce sujet. Les mêmes personnes nationalistes ont aidé des pays à l’étranger et avancé dans des situations de catastrophe dans d’autres pays », a-t-il dit.

Notamment, il y a une dispute sur le documentaire controversé de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi, “The Modi Question”.

L’Inde a dénoncé jeudi la série documentaire controversée de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi et l’a décrite comme un “morceau de propagande” conçu pour pousser un récit discrédité.

S’adressant à une conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, a déclaré que cette émission documentaire, basée sur des rapports internes du Royaume-Uni, montre l’état d’esprit colonial.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un article de propagande conçu pour promouvoir un récit particulier discrédité. Le parti pris et le manque d’objectivité et l’état d’esprit colonial franchement persistant sont tardivement visibles”, a déclaré Bagchi en réponse à la question sur la série documentaire PM.

La chaîne de télévision nationale britannique BBC a diffusé une série en deux parties sur le mandat du Premier ministre Narendra Modi en tant que ministre en chef du Gujarat. Le documentaire a suscité l’indignation et a été retiré de certaines plateformes.

“Donc, si vous lisez la prochaine fois dans un journal étranger parce qu’ils aiment toujours, les journaux étrangers, utiliser des mots comme commentaire nationaliste hindou, d’accord?” dit Jaishankar.

“Alors la prochaine fois que vous le lirez, demandez-vous à quel point ils me lisent mal en ne comprenant pas que ce pays se prépare à faire plus avec le monde, pas moins avec le monde”, a-t-il conseillé.

L’EAM a déclaré que tout le monde dans le pays était lié au Premier ministre Narendra Modi pendant la présidence indienne du G20.

“Nous voulons montrer au monde que ce G20 aura 200 réunions. À travers ces 200 réunions, nous voulons montrer au monde, s’il vous plaît, au monde, venez voir l’Inde. Voyez les changements en Inde, voyez combien d’enthousiasme et de sentiment positif il y a pour le monde en Inde », a déclaré Jaishankar.

Il s’est également attaqué au chef du Congrès, Rahul Gandhi, en faisant référence à la Chine.

“Pourquoi l’opposition ne parle-t-elle pas des zones occupées par la Chine en 1962… Ils n’en parlent jamais ?” ajoutant: “Je n’irai pas voir l’ambassadeur chinois pour obtenir des informations, mais mon leadership militaire.”

