Christopher Nolan a lancé une attaque effrénée contre le studio hollywoodien qu’il a fourni avec plusieurs superproductions après avoir annoncé son intention de diffuser ses films en même temps qu’il les sort en salles.

Warner Bros a secoué l’industrie cinématographique la semaine dernière en annonçant sa sélection de films 2021 – dont Dune, Matrix 4 et The Suicide Squad – seraient disponibles sur HBO Max dès leur sortie dans les cinémas américains.

Cette décision sans précédent, en réponse au chaos causé par la pandémie, a été considérée par beaucoup comme un coup de marteau à l’industrie du cinéma déjà en difficulté.

Nolan, l’un des plus grands réalisateurs d’Hollywood et qui a travaillé avec Warner Bros depuis 2002 Insomnia, a attaqué HBO Max comme « le pire service de streaming » et a déclaré que sa première réaction à l’annonce de la semaine dernière était « l’incrédulité ».

Parler à Divertissement ce soir, il a dit: « Il y a une telle controverse autour de cela, parce qu’ils ne l’ont dit à personne.

« En 2021, ils ont certains des meilleurs cinéastes du monde, ils ont certaines des plus grandes stars du monde qui ont travaillé pendant des années dans certains cas sur ces projets qui leur tiennent à cœur et qui sont censés être grands. -expériences d’écran.

«Ils sont censés être là pour le plus large public possible. Et maintenant, ils sont utilisés comme un chef de file pour le service de streaming – pour le service de streaming naissant – sans aucune consultation. Il y a donc beaucoup de controverse. «

Il a ajouté: « C’est très, très, très, très désordonné. Un vrai appât et un changement. Ouais, ce n’est pas comme ça que vous traitez les cinéastes et les stars et les gens qui, ces gars-là ont beaucoup donné pour ces projets. Ils méritaient d’être consultés et discutés de ce qui allait arriver à leur travail. «