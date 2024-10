« Ils m’ont sauvé la vie ce jour-là » : l’histoire intérieure d’un Canadien blessé en Ukraine

Le groupe de soldats aguerris combattant pour l’Ukraine venait à peine d’être déposé dans une forêt peuplée de Russes lorsque les mortiers ont commencé à tomber.

L’une des premières explosions a envoyé des éclats d’obus déchirant l’uniforme de Shadow, transperçant sa poitrine et son torse et déchiquetant les artères et les veines de son bras gauche, laissant le sang couler de manière incontrôlable.

« Mon ami m’a mis un garrot, [but] le saignement a continué », a déclaré l’ancien soldat canadien, maintenant volontaire pour la défense de l’Ukraine, dans une entrevue exclusive avec CBC News. « Alors il m’a mis deux garrots… à un moment donné, j’ai eu envie de dormir… juste une petite sieste, et ils disaient : « Reste avec nous, reste avec nous ». Ces gars-là, en gros, ils m’ont sauvé la vie ce jour-là. Je serai donc éternellement reconnaissant. »

Ce récit dramatique, en première ligne, d’une attaque directe et d’une évacuation médicale au milieu du conflit entre l’Ukraine et la Russie est rare de la part d’un combattant étranger, offrant un aperçu de ce qui peut se produire dans la zone de guerre.

CBC n’identifie pas Shadow, un nom de guerre qu’il utilise sur le champ de bataille, craignant que sa famille ne soit prise pour cible s’il était un jour capturé.

Il a été stationné pendant trois mois dans la région très contestée de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, théâtre d’intenses combats alors que les soldats russes progressaient lentement au cours des mois d’été.

CBC a rencontré pour la première fois le natif de Sherbrooke, au Québec, âgé de 34 ans, il y a plus de deux ans, peu après son arrivée en Ukraine, avec environ 20 000 autres combattants étrangers expérimentés, pour se porter volontaires dans la bataille contre la Russie. Ce chiffre provient du Lieber Institute, qui fait partie de l’Académie militaire américaine de West Point.

REGARDER | « Shadow » parle de sa survie à une attaque au mortier russe en Ukraine : Le Canada qui combat en Ukraine décrit sa survie à une attaque au mortier russe Un ancien soldat canadien, identifié uniquement sous le nom de « Shadow », décrit avoir été grièvement blessé alors qu’il combattait avec l’Ukraine dans la région très contestée de Donetsk. Il retrouve David Common de CBC deux ans après leur première conversation pour expliquer ce qui s’est passé et pourquoi il est impatient de retourner au front.

On ne sait pas exactement combien de Canadiens y ont participé, mais certaines estimations suggèrent qu’il y en aurait environ 550 pour l’ensemble de ce chapitre du conflit russo-ukrainien.

Affaires mondiales Canada (AMC) ne suit pas le nombre de décès de Canadiens en première ligne en Ukraine, mais a déclaré à CBC qu’il « est au courant de la mort de 20 Canadiens en Ukraine depuis le 24 février 2022 ». GAC a déclaré que ce ne sont pas nécessairement tous des morts au combat.

Gravement blessé, mais déterminé à continuer de se battre

Aujourd’hui en convalescence après de multiples interventions chirurgicales dans des hôpitaux ukrainiens, loin des lignes de front, il se souvient des secondes qui ont suivi son attaque.

« La douleur était horrible », a-t-il déclaré. « Mais le médecin était dans un autre terrier et ils étaient tous également sous le feu des mortiers. »

La morphine, normalement administrée peu de temps après une blessure, n’arrivait pas avant plus d’une heure, après que les forces russes eurent terminé leur bombardement de la forêt, les arbres se brisant autour des troupes à cause des explosions.

Malgré tout cela, Shadow souhaite revenir au front dès qu’il sera rétabli.

« C’est devenu une grande partie de ma vie. Et j’aime me battre. J’aime les gens d’ici. J’aime aider l’Ukraine. »

Il lui faudra des mois avant de pouvoir revenir – et il n’y a aucune garantie.

« Des éclats d’obus ont traversé mon poumon [and] dans le foie, qui est toujours là. Ils ne savent pas s’ils vont supprimer [the shrapnel] », a-t-il déclaré. « À cause de cela, j’ai eu une hémorragie interne. J’ai eu une énorme commotion cérébrale, des lésions cérébrales et aussi des éclats d’obus qui m’ont traversé l’oreille… nous ne savons pas si je serais à nouveau capable de bouger ma main gauche.

Pour tenter de régénérer les tissus cutanés, des médecins ukrainiens ont cousu la main de Shadow à sa taille. Cela prendra encore des semaines, voire des mois, et ce n’est qu’après cela que les points de suture seront retirés.

La Russie progresse lentement dans une guerre acharnée

Les progrès de la Russie sur le champ de bataille sont perçus par certains comme une stratégie du « dernier homme debout », avec d’énormes pertes en vies humaines des deux côtés. Mais la Russie, qui est bien plus grande à tous points de vue, progresse effectivement à l’intérieur même de l’Ukraine.

« La Russie fait des progrès lents et effroyables dans l’est de l’Ukraine », a déclaré le professeur Walter Dorn du Collège militaire royal du Canada, qui a souligné que l’Ukraine détenait toujours un territoire dans la région russe de Koursk.

« Il est surprenant que la Russie ne consacre pas plus d’efforts au retrait des forces ukrainiennes du territoire russe. Cela suggère que l’objectif principal de Poutine est de s’emparer de l’ensemble du Donbass ukrainien. [region] avant de finalement négocier la suppression de certains des autres territoires. »

Des soldats ukrainiens marchent parmi des tournesols jusqu’à leur position à l’extérieur de la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 13 août 2024. (Stringer/Reuters)

Les deux camps attendent les résultats de l’élection présidentielle américaine de novembre.

« Si l’ancien président Trump gagne, ce sera très désastreux pour l’Ukraine en termes de soutien américain de toutes sortes – par exemple en termes d’armes, de fonds et de soutien diplomatique », a déclaré Dorn. « C’est pourquoi l’Ukraine se prépare à devenir plus indépendante, par exemple en augmentant les impôts de sa population et de ses entreprises. »

Visite au Canada suspendue

Shadow dit que pendant qu’il combattait, il n’a pas pu emporter de téléphones portables sur la ligne de front, car la Russie peut les utiliser pour localiser les forces ukrainiennes. Ainsi, sur une vidéo enregistrée par le commandant de son unité après avoir été touché, on entend Shadow demander à ses amis de s’assurer que son téléphone soit envoyé à l’hôpital.

Il l’a utilisé pour envoyer des SMS à ses parents au Canada.

« Je pense que je leur manque. J’ai essayé de rentrer chez moi pour leur rendre visite », a-t-il déclaré. En fait, la patrouille qui s’est terminée par sa blessure était censée être la dernière après trois mois de combats incessants. Il avait l’intention de retourner au Québec pour voir sa famille, notamment une jeune fille née après son départ pour l’Ukraine.

« C’est dur, mec. Manquer toute l’enfance de ton enfant. Mais elle a tout ce dont elle a besoin, à part ma présence », a-t-il déclaré.

Tout en se remettant de ses blessures, il continue son travail avec Doves of Freedom, un groupe qu’il a fondé, qui collecte des fonds pour acheter et moderniser des drones destinés à être utilisés en première ligne.

Il affirme que plusieurs de ses drones ont déjà été utilisés contre des cibles russes, notamment des véhicules blindés. Il affirme que les drones, qui coûtent environ 500 dollars pièce, ont détruit plus de 850 000 dollars de systèmes d’armes contrôlés par le Kremlin.

Certains de ces drones, dit-il, ont été utilisés à Koursk, la région frontalière de la Russie que les forces ukrainiennes ont envahie plus tôt cet été.

Lorsque Shadow a commencé son combat en 2022, défendant la région de la capitale ukrainienne contre l’armée russe qui progressait rapidement, il a combattu aux côtés d’un autre Canadien, Wali. Ensemble, ils travaillaient comme une unité de tireurs d’élite, envoyés pour abattre des cibles à distance.

Wali est depuis revenu au Canada, mais Shadow continue de croire qu’il peut faire une différence en Ukraine. Bien qu’il s’identifie toujours fièrement comme Canadien, Shadow dit qu’il ne ressent aucune envie de retourner définitivement dans son pays d’origine.

« Je veux vraiment faire une différence dans ce monde », a-t-il déclaré. « Je suis au centre de ce conflit… c’est comme le meilleur travail que j’ai jamais eu. »