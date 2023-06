« Ils m’ont lavé le cerveau »: Gheorghe Hagi décrit l’expérience de jouer à la fois pour Barcelone et le Real Madrid

Gheorghe Hagi a fait quelque chose que seule une poignée de joueurs a jamais envisagé au cours de sa carrière de joueur professionnel : jouer à la fois pour Barcelone et le Real Madrid.

Alors que pour des joueurs comme Luis Figo, qui est passé directement du Camp Nou au Bernabeu et a ensuite été fustigé pour sa décision, Hagi décrit son expérience de jouer pour les deux clubs comme un honneur.

Bien que le Roumain ait passé son temps en Espagne avec un séjour de deux ans du côté italien de Brescia, il pense que le simple fait de pouvoir jouer son football en dehors de la Roumanie – ce qu’il était incapable de faire avant 1989 – était une opportunité qu’il ne pouvait pas. refuser. Refuser deux des plus grands clubs du football mondial était donc impossible.

« Il y avait de l’intérêt pour moi tout le temps, mais je ne voudrais rien changer », raconte Hagi QuatreQuatreDeux. « J’ai eu une très bonne carrière – je ne peux être mécontent de rien. Je suis fier d’être parmi les très rares étrangers à avoir joué à la fois pour le Real Madrid et Barcelone, après avoir quitté la Roumanie en 1990.

« Les deux clubs m’ont beaucoup appris. Je les ai quittés tous les deux mieux qu’à mon arrivée, à bien des égards : j’ai appris la culture ; j’ai été éduqué dans leur esprit ; ils m’ont lavé le cerveau et ont mis dans mon cerveau l’idée que je pouvais être le meilleur au monde Après la révolution roumaine [in 1989]je n’avais en tête qu’une chose : que je pouvais devenir le meilleur et jouer n’importe où, ce que je ne pouvais pas faire avant 1989.

« J’ai compris que c’était à moi de faire quelque chose – que le ciel était la limite. Je pouvais prendre mes propres décisions et montrer à quel point j’étais ambitieux. C’est pourquoi je suis arrivé là où je voulais être. »

Signé du Steaua Bucarest, Hagi explique comment son premier transfert au Real Madrid a eu lieu en 1990.

« Quand le président du club [Real Madrid] venu à Bucarest et voulait me voir, je me suis senti honoré. Il n’avait pas besoin de me dire grand-chose ; les pourparlers n’ont pas duré longtemps. Le changement était énorme de quelques points de vue. Vous changez votre façon de vivre, de manger et de communiquer. Il m’a fallu environ quatre mois pour m’adapter.

« Le premier mois a été très difficile, mais ensuite j’ai commencé à m’habituer à la langue et j’ai commencé à communiquer avec les médias et tout le monde autour de moi. C’était l’une des choses les plus importantes. J’ai appris la langue par moi-même. Petit à petit, tout a commencé à revenir à la normale et j’ai commencé à me sentir bien, à bien jouer et à devenir un joueur important pour l’équipe.

« Ma deuxième année là-bas a été incroyable pour moi personnellement, mais malheureusement, nous avons perdu le dernier match pour manquer le titre de champion, et avons également perdu la finale de la Copa del Rey. Perdre ces matchs a alimenté ma décision de quitter le Real Madrid et de commencer à chercher pour une nouvelle aventure ailleurs. »

Les meilleures offres EA Sports FIFA 23 du jour

En effet, il s’est retrouvé à Brescia en 1992, mais a subi une relégation de Serie A en fin de saison. Incapable de partir, Hagi les a aidés à revenir dans l’élite italienne, avant que Barcelone n’appelle.

« J’ai reçu un appel téléphonique de Johan Cruyff. Il était l’une des principales raisons pour lesquelles je suis allé à Barcelone. Même avant cette Coupe du monde en 1994, il a dit que j’étais le meilleur n°10 d’Europe. Quand un si grand club te veut et vous donne l’opportunité de travailler avec votre idole et d’apprendre Total Football, que pouvez-vous dire ?

« Il a changé le football avec ce qu’il a fait en tant que manager à Barcelone. Son système et sa façon de voir le football étaient tout simplement incroyables. Il a encouragé le football offensif, il voulait que nous jouions vers l’avant, que nous marquions. En deux ans à Barcelone, j’ai appris un beaucoup : comment dominer, comment se positionner sur le terrain, comment équilibrer attaque et défense… Il a mis les fondamentaux dans mon cerveau.

« Il m’a influencé à l’époque et il le fait toujours. Ce que j’ai appris de Cruyff fait partie de ma philosophie maintenant – j’essaie de l’utiliser autant que possible. »

Après avoir passé deux ans chacun chez les deux géants espagnols, Hagi hésite à comparer le Real Madrid et Barcelone.

« C’est impossible de les séparer », admet-il. « Je me sens fier et honoré d’avoir représenté les deux.

« Tout ce que j’ai fait en valait la peine – tous les sacrifices, toutes les luttes que j’ai eues. Vous devez lutter pour gagner; vous rencontrez des moments difficiles et je suis content d’être allé si loin. Le Real Madrid et Barcelone sont des clubs énormes . J’ai adoré jouer pour les deux, j’ai été éduqué par les deux et j’ai beaucoup offert à la fois au Bernabeu et au Camp Nou. »