Ils mettent fin à leur relation après 7 mois – Hollywood Life

Crédit d’image : ALFONSO CATALANO/Shutterstock

Encore un qui mord la poussière! Près de deux mois après avoir été aperçu main dans la main à Londres, Liam Payne29 ans, et sa désormais ex-petite amie, Kate Cassidyse seraient séparés, par Hebdomadaire américain. « Liam et Kate ont rompu », a déclaré une source proche de l’ancien couple au point de vente le 10 mai. Le même point de vente a également affirmé que le duo avait déclenché des rumeurs de rupture plus tôt ce mois-ci, cependant, Liam et la beauté blonde n’ont pas encore confirmer publiquement la nouvelle.

L’influenceur des médias sociaux et le Une direction alun a déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en octobre 2022, un peu plus d’un an après avoir rompu avec son ancienne fiancée Maya Henri. Plus récemment, Kate et Liam ont été vus emballant sur le PDA alors qu’ils dînaient au Sexy Fish à Londres le 22 mars. Au cours de cette soirée, son ex a porté une robe sexy en cuir noir, tandis que Liam a opté pour un cardigan flou à plusieurs motifs.

Avant leur rendez-vous avec des sushis, Liam et le jeune homme de 24 ans ont foulé le tapis rouge en assistant à la première de Louis Tomlinsonc’est Toutes ces voix documentaire le 16 mars. Kate a porté une autre petite robe noire lors de l’événement somptueux, cependant, celle-ci présentait un design chic à épaules dénudées. Liam, pour sa part, s’est habillé et a porté un costume beige et noir avec un nœud papillon noir.

Son ancien amour est allé sur Instagram le lendemain et a jailli de combien elle avait apprécié la première. “Quelle expérience folle d’ouverture des yeux! C’était tellement agréable de vous rencontrer enfin », a légendé Kate dans le doux message. « Je suis tellement content d’avoir pu partager ces moments avec vous en regardant votre meilleur ami, même ceux qui pleurent… @louist91 bravo pour un si beau film que tout le monde va adorer. » Beaucoup de ses 35 000 abonnés ont profité du commentaire pour réagir aux deux sur le tapis rouge. « Vous êtes tellement favorable. Je t’aime tellement !! », a écrit un fan à l’époque, tandis qu’un autre a ajouté : « Liam est un homme chanceux. »

Bien que Liam n’ait pas publié d’articles à son sujet sur son flux Instagram principal, il n’a pas hésité à apparaître sur le sien pendant leur romance de plusieurs mois. En fait, le 21 janvier, Kate et Liam ont posé pour une série de photos adorées lors d’un autre rendez-vous. Elle a sous-titré le message avec un simple cœur vert, faisant apparemment référence à sa robe aux teintes vertes. Les fans ont de nouveau inondé les commentaires, l’un d’entre eux les qualifiant même de « Power Couple ». Avant Kate, il a été brièvement lié au mannequin Aliana Mawla, suite à ses fiançailles avec Maya.

