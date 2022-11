« Ils méritent notre respect » – Shaw Local

DeKALB – Rich Tempel sait très bien que les anciens combattants méritent plus d’honneur et de respect qu’une seule fois par an lors de la Journée des anciens combattants.

Le résident de DeKalb a déclaré que les anciens combattants avaient besoin du soutien continu de leurs communautés au quotidien tout au long de l’année, mais malheureusement ce n’est pas toujours le cas.

“Je pense que beaucoup d’entre eux sont simplement négligés”, a déclaré Tempel. «Ils doivent supporter beaucoup de chagrin et beaucoup de bêtises. Ils méritent notre respect car sans eux, je frémirais de penser à ce que serait notre société aujourd’hui. Je fais vraiment.”

DeKalb American Legion Post 66 a organisé sa cérémonie de la Journée des anciens combattants vendredi au centre-ville de DeKalb pour rendre hommage aux anciens combattants qui ont servi. La cérémonie a été rejointe par plusieurs représentants du gouvernement DeKalb et du comté, passés et présents.

L’événement est observé chaque année pour coïncider avec le jour du Souvenir et le jour de l’Armistice, qui marque l’anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Entre autres choses, la cérémonie comprenait le chant de la « Star Spangled Banner », le dépôt de la couronne honorifique, la prière d’un vétéran et la lecture de « Taps ».

La garde d’honneur est vue le 11 novembre 2022 au centre-ville de DeKalb lors d’une cérémonie de la Journée des anciens combattants. (Megann Horstead)

Mike Embrey, l’hôte de la cérémonie et un vétéran de l’US Air Force de DeKalb, a déclaré que c’était une journée spéciale pour ceux qui ont servi et pour l’histoire du centre-ville de DeKalb. L’année dernière, les vétérans de DeKalb ont donné une nouvelle vie à son horloge commémorative centenaire pour les soldats et les marins.

“Il y a un an aujourd’hui, nous avons reconsacré notre horloge”, a déclaré Embrey. “C’est notre horloge de la Première Guerre mondiale en l’honneur de nos anciens combattants de la Première Guerre mondiale.”

Tempel a déclaré que la participation à la cérémonie de la Journée des anciens combattants signifiait beaucoup pour lui.

“Je viens ici depuis plusieurs années maintenant”, a déclaré Tempel. «Je descends généralement de chez moi à pied. J’habite là-bas dans la troisième salle. J’ai beaucoup de famille qui ont été des anciens combattants. … Je n’ai jamais été un vétéran moi-même, mais j’apprécie vraiment chacun d’entre eux qui a fait des sacrifices.

Embrey a déclaré qu’il pensait que les gens de nos jours étaient mieux à l’idée d’intervenir, de remercier pour votre service et d’envoyer des cartes.

“C’est important. Cela fait une grande différence », a déclaré Embrey.

Michael Embrey, l’hôte de la cérémonie et un ancien combattant local, prononce une allocution le 11 novembre 2022 lors d’une cérémonie de la Journée des anciens combattants au centre-ville de DeKalb. (Megann Horstead)

Embrey a déclaré qu’à certains égards, il pense que les vétérans sont plus appréciés qu’ils ne l’étaient par le passé, mais il reste encore du chemin à parcourir.

“Pour beaucoup d’entre nous qui sommes rentrés du Vietnam, il n’y avait pas de panneaux de bienvenue”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas eu de remerciement pour votre service.”

Embrey a déclaré que c’était formidable de voir des gens sortir pour montrer leur soutien aux anciens combattants.