« Ils méritent justice » : dans la lutte pour réformer le football indonésien | Football

Malang, Jakarta, Indonésie – Alors que Sandi regardait la violence se dérouler sur le terrain en dessous de lui au stade Kanjuruhan à Malang, dans l’est de Java, il pensait que lui et les autres supporters seraient au moins en sécurité dans les tribunes.

Mais il aurait tort.

C’était le 1er octobre 2022 et son équipe, l’Arema FC, venait de perdre à domicile contre son rival acharné Persebaya Surabaya pour la première fois en 23 ans.

Afin de se prémunir contre la violence des supporters qui sévit fréquemment dans le football indonésien, les supporters de Persebaya avaient été interdits d’assister au derby, mais quelque 40 000 supporters d’Arema avaient rempli le stade et leurs hurlements de rage et d’incrédulité ont accueilli le coup de sifflet final.

« Il y avait beaucoup d’émotions cette nuit-là », a déclaré Sandi, 31 ans, à Al Jazeera. « Nous avons été déçus du score. Quand Arema jouait, nous voulions qu’ils gagnent. C’était une fierté pour nous tous dans la ville de Malang.

Les supporters, d’abord en petits groupes, sont descendus sur le terrain et ont couru vers leur équipe en signe de protestation, certains lançant des coups de poing aux joueurs. Des stewards en gilet vert citron se sont précipités pour encercler les joueurs et les ont conduits en sécurité dans le tunnel et les vestiaires.

Vers 21h45, six minutes après le coup de sifflet final, plus de 100 supporters étaient entrés en masse sur le terrain et les policiers anti-émeutes ont commencé à les repousser vers les tribunes à l’extrémité sud du stade à coups de matraque et de coups de pied. De nombreux fans sont tombés alors qu’ils se précipitaient pour franchir les barrières métalliques et regagner les tribunes.

Ce soir-là, la police était également armée de gaz lacrymogènes, en violation des règles de la FIFA interdisant leur utilisation dans les stades. Vers 21h50, la police a tiré ses premières volées de gaz lacrymogènes et de grenades flash en direction des supporters.

« C’était juste le chaos », a déclaré Sandi. « J’ai vu des gens dont le visage était bleu à cause du manque d’oxygène. Les gens s’évanouissaient dans les tribunes à côté de moi.

Alors que les yeux de Sandi le brûlaient et qu’il luttait pour reprendre son souffle, il s’est enfui jusqu’au point culminant de la 10e tribune. Il ôta son t-shirt, le trempa dans l’eau et l’enroula autour de son nez et de sa bouche. « Je suis resté là environ une demi-heure, attendant que le gaz se dissipe », a-t-il déclaré.

Sandi a eu de la chance ; le gaz n’était pas aussi épais dans la 10e tribune que dans d’autres, comme la 13e.

Plus tôt dans l’après-midi, Agus Rian Syah Pratama Putra, 20 ans, avait envoyé un message à sa mère pour lui dire qu’il allait au match et lui avait envoyé plus tard dans la soirée une photo de lui posant lors du match devant la 13e tribune.

« Cela m’a fait rire parce qu’il se tenait dans une position très étrange, les jambes écartées », a déclaré sa mère, Rini Hanifa, à Al Jazeera.

C’était le dernier message qu’elle recevrait de son fils.

Même dans un pays aussi passionné de football que l’Indonésie, l’Arema FC est réputé pour le fanatisme de son soutien.

L’amour de Putra pour Arema était tel qu’il avait été expulsé à deux reprises des écoles pour avoir séché des cours pour assister à des matchs.

« Il avait déménagé à Surabaya pour travailler dans la fabrication de jouets pour enfants. Cela ne lui rapportait pas grand-chose, alors il a vendu ses chaussures pour acheter des billets pour le match », a déclaré Hanifa à Al Jazeera. « Il est rentré à la maison juste pour regarder le match. Il allait aux matchs d’Arema depuis qu’il était à l’école primaire et il les aimait tellement.

Vers 23 heures ce soir-là, Hanifa a reçu un appel d’un neveu à Surabaya lui disant qu’il avait entendu dire qu’il y avait eu des problèmes lors du match. Vers 1 heure du matin, Rini avait entendu parler de dizaines de personnes tuées à l’intérieur du stade.

Dans l’obscurité de la nuit, Rini et son mari partent à la recherche de leur fils. Ils ont retrouvé son corps dans un hôpital de Malang.

« Son visage était noir et semblait avoir été brûlé par le gaz », a-t-elle déclaré. « Pourquoi la police n’a-t-elle pas simplement utilisé des canons à eau ? Pourquoi ont-ils dû l’empoisonner ?

Selon un rapport officiel de la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme (Komnas HAM), environ 45 coups de gaz lacrymogènes ont été tirés à l’intérieur du stade et 135 personnes sont mortes du manque d’oxygène causé par le gaz et d’un écrasement alors que les supporters étaient pris dans des goulots d’étranglement. alors qu’ils tentaient de fuir les sorties du stade.

Des images de téléphones portables tournées depuis l’intérieur des portes de sortie ont montré que certaines d’entre elles étaient verrouillées et d’autres seulement partiellement ouvertes, obligeant les fans à se précipiter les uns sur les autres pour s’échapper.

Des enfants âgés d’à peine trois ans sont morts dans les bras de leurs parents alors qu’ils tentaient désespérément de les porter en lieu sûr.

Il s’agit de la deuxième catastrophe de stade de football la plus meurtrière au monde ; seule la catastrophe de l’Estadio Nacional au Pérou en 1964 – qui a tué 328 personnes – a eu un bilan plus élevé.

À la suite de cette tragédie, les autorités se sont engagées à réformer le football indonésien qui, bien qu’animé par une culture de supporters dynamique, est depuis longtemps entaché par le hooliganisme, la violence policière, les stades dangereux, la mauvaise gestion et la corruption.

Entre-temps, des procédures d’enquête et judiciaires se sont également déroulées.

Un an après la tragédie, Malang est toujours profondément en deuil.

La présence de ceux qui sont morts au stade Kanjuruhan est partout à Malang ; dans les banderoles déployées à travers la ville qui portent leurs visages, dans les graffitis griffonnés sur les côtés des bâtiments et dans la conscience locale, enveloppant la ville de chagrin.

De nombreux fans ont également le sentiment qu’on leur a refusé justice ; seules cinq personnes ont été traduites en justice et condamnées à de courtes peines pour leur rôle dans la tragédie.

Cet anniversaire pose des questions, pour le football indonésien et au-delà, sur la façon dont un club se remet d’une telle tragédie, sur ce que réserve l’avenir d’Arema ; sur la justice pour les fans et les familles des victimes.

Et si le football indonésien est en train d’être réformé pour que rien de tel ne se reproduise.