« Ils me disent que mes enfants devraient mourir »: Morata révèle des abus envers sa femme et sa famille après ses luttes pour l’Espagne à l’Euro 2020

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a soutenu sa charge, soulignant lors d’une récente conférence de presse que son équipe est « Morata et 10 autres ».

Mais l’as de la Juventus a connu des moments difficiles devant le but, en particulier lors des deux premiers matchs nuls de La Roja dans le Groupe E contre la Suède et la Pologne.

En marquant dans ce dernier, il a éraflé un rebond facile d’un penalty manqué de Gerard Moreno dans le match nul 1-1, puis a également gonflé ses lignes à 12 mètres au début du troisième et dernier match de groupe avec la Slovaquie lorsque Martin Dubravka a réussi sauvegarder.

Álvaro Morata a reçu des menaces dégoûtantes de « supporters » suite à ses récentes performances pour l’Espagne pic.twitter.com/fXSdAgxYlQ – FootballJOE (@FootballJOE) 25 juin 2021

Grâce au gardien de Newcastle qui a ensuite marqué un but contre son camp bizarre et à la faute de la tête d’Aymeric Laporte avant la mi-temps, l’Espagne a remporté une victoire 5-0 qui a garanti son passage aux phases à élimination directe et à une rencontre lundi avec le Mondial. Finalistes de la Coupe 2018 Croatie.

En attendant, cependant, l’ancien homme du Real Madrid et de Chelsea, Morata, a révélé l’étendue des abus ignobles que lui et sa famille ont subis à la lumière de ses performances médiocres.

« Peut-être que je n’ai pas fait mon travail comme je le devrais, » il a commencé à expliquer à l’émission de radio El Partidazo de Cope de Juanma Castano dans son pays natal.

« Je comprends que je sois critiqué parce que je n’ai pas marqué de but, mais j’aimerais que les gens se mettent à la place de ceux qui reçoivent des menaces, qu’on leur dise que vos enfants doivent mourir.

« Chaque fois que je vais au vestiaire, mon téléphone va ailleurs. Ce qui me dérange, c’est qu’ils disent à ma femme, qu’ils disent à mes enfants. Ils leur disent tout. »

Álvaro Morata sur El Partidazo de Cope hier soir, une écoute assez difficile. Assez alarmant les nuits blanches, les menaces à son endroit et les insultes à sa famille. Pas trop de moments légers, ça sonne vraiment comme quelqu’un avec le poids du monde sur ses épaules 😔 https://t.co/lgBbImLkVf – Fútbol es la leche (@futboleslaleche) 25 juin 2021

« Je n’ai pas dormi du tout ces derniers jours, à cause de l’adrénaline », Morata admis.

« Je suis très content, mais ça me dérange de ne pas bien faire mon travail. Les supporters m’ont sifflé avant de s’échauffer, mais je suis content de tirer le penalty [against Slovakia] et je l’ai raté.

Après le match contre la Pologne, Morata a affirmé que « en Espagne, donner un avis est gratuit » ce qui a irrité certains supporters.

Dans cette même interview, il a expliqué le contexte de cette remarque.

Excellent dégagement du défenseur polonais Alvaro Morata pour empêcher un certain but espagnol. pic.twitter.com/qcVDsPVgzm – Paddy Power (@paddypower) 19 juin 2021

« Je l’ai dit avec colère pour avoir fait match nul lors d’un match de championnat d’Europe. Je ne vais pas être cool devant toute l’Espagne. J’aimerais que les gens se mettent à la place de l’autre. » a-t-il souligné.

« Les gens sifflent parce que c’est ce qu’ils entendent, il y a beaucoup de gens qui encouragent ça. Je donne tout.

« Ils ne me donnent pas le même bâton que les autres. Tout ce que je dis est interprété d’une manière ou d’une autre. J’ai deux options – se taire ou venir ici pour expliquer.

« Si je dois être conscient des gens, au lieu de faire mon travail, ils ne feront que me faire du mal. C’est ce que je voulais dire. C’est beaucoup exagéré », Morata a réclamé.

Sauvé ! Dubravka nie Morata. #EURO2020https://t.co/XRtW3Sh8WV – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 23 juin 2021

Avant une rencontre avec la Croatie de Luka Modric, qui n’a pas non plus répondu aux attentes mais n’a encaissé que trois buts, Morata insiste sur le fait qu’il va « bien » malgré ses troubles.

« Peut-être qu’il y a quelques années, j’aurais été foutu » il a dit.

« J’ai passé quelques semaines isolé de tout. Je suis super heureux et super motivé d’avoir atteint les 16 derniers.

« Nous avons parlé à l’entraînement de la façon dont le football a changé. Lors des derniers Euros, nous avons mieux commencé et nous sommes arrivés dans les huitièmes de finale d’une autre manière. C’est le football et je suis heureux, celui qui n’y croit pas ne me connaît pas , « Morata a signé.

Remarquant peut-être le moment délicat de Morata et de l’Espagne, le tireur croate Dominik Livakovic a déclaré que son équipe doit rendre l’Espagne « anxieuse » pour se qualifier pour les quarts de finale.

« La phase à élimination directe est comme un nouveau tournoi et bien que l’Espagne soit une équipe exceptionnelle pleine de joueurs de première qualité, je suis sûr qu’ils se méfieront également de nous », a déclaré hier le gardien de but du Dinamo Zagreb à un groupe de journalistes au camp d’entraînement croate de Rovinj.

« Nous devons garder la possession autant que possible et les rendre anxieux car ils n’aiment pas jouer contre des équipes qui peuvent le faire. Cela va être difficile mais à ce stade, seules les meilleures équipes sont encore dans le tournoi.

Avant cela, Modric a suggéré que la Croatie aurait peut-être commencé juste au bon moment après une défaite d’ouverture contre l’Angleterre et un match nul 1-1 contre la République tchèque.

Luka Modric 🆚 Ecosse pic.twitter.com/xKAO68CXGv – Football jaune (@YellowFootbal) 23 juin 2021

« Je suis très content d’avoir gagné et d’être qualifié », a déclaré le vainqueur du Ballon d’Or 2018, après avoir dominé l’Écosse 3-1 grâce à une frappe merveilleuse avec l’extérieur de son pied.

« Mon objectif comptait beaucoup pour moi. Nous n’avons pas bien joué lors de nos deux premiers matchs, mais lorsque nous jouons comme ça, nous sommes un danger pour tout le monde. »