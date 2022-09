Ils l’ont dit : les dirigeants de l’ONU, dans leurs propres mots

NATIONS UNIES (AP) – De nombreux dirigeants disent beaucoup de choses sur de nombreux sujets qui comptent pour eux, pour leurs régions, pour le monde : c’est ce que l’Assemblée générale des Nations Unies produit invariablement chaque année.

Et chaque année, certaines voix dominent. Ici, l’Associated Press adopte l’approche opposée et met en lumière certaines réflexions – livrées universellement depuis la tribune des Nations Unies après des années successives d’un sommet virtuel, puis hybride – de dirigeants qui n’auraient peut-être pas fait la une des journaux et le temps d’antenne mardi, le premier jour du débat 2022.

___

« Il est temps de vaincre les réticences et de déconstruire les récits qui persistent à confiner l’Afrique aux marges des cercles décisionnels.

— Macky Sall, président du Sénégal

___

«Bien sûr, nous pouvons retarder et faire des compromis. Mais encore une fois, l’histoire nous enseigne que la passivité et l’ignorance ne résolvent jamais les crises, elles ne font que retarder l’heure des comptes. Et puisque le respect de la moindre règle compte, laissez-moi terminer ici pour respecter le délai convenu.

— Zuzana Čaputová, présidente de la Slovaquie

___

« Qu’y a-t-il de plus nocif pour l’humanité ? Cocaïne, dioxyde de carbone ou pétrole ? »

— Gustavo Petro, président de la Colombie

___

“En tant que jeune qui manifestait dans la rue il n’y a pas si longtemps, je peux vous dire qu’il est beaucoup plus facile de représenter les troubles que de trouver des solutions.”

— Gabriel Boric, président du Chili

___

« Dans ce monde turbulent, ceux qui attisent les flammes des conflits portent une responsabilité particulière. Mais nous devons tous nous demander : Avons-nous fait tout notre possible pour éviter la violence ? Avons-nous fait ce que nous pouvions pour apporter un changement positif ? »

— Sauli Niinistö, président de la Finlande

___

The Associated Press