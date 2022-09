Ils l’ont dit : les dirigeants de l’ONU, dans leurs propres mots

NATIONS UNIES (AP) – De nombreux dirigeants disent beaucoup de choses sur de nombreux sujets qui comptent pour eux, pour leurs régions, pour le monde : c’est ce que l’Assemblée générale des Nations Unies produit invariablement chaque année.

Et chaque année, certaines voix dominent. Ici, l’Associated Press adopte l’approche opposée et met en lumière certaines réflexions – livrées universellement depuis la tribune des Nations Unies après des années successives d’un sommet virtuel, puis hybride – de dirigeants qui n’auraient peut-être pas fait la une des journaux et le temps d’antenne mercredi, le deuxième du débat de 2022.

___

« Il est temps que le multilatéralisme reflète la voix des agriculteurs, représente les espoirs des villageois, défende les aspirations des pasteurs, défende les droits des pêcheurs, exprime les rêves des commerçants, respecte les souhaits des travailleurs et, en fait, protège le bien-être des tous les peuples du Sud global.

—William Ruto, président du Kenya

___

« La gravité du moment présent m’oblige à partager avec vous des mots difficiles mais vrais. Tout ce que nous faisons ici aujourd’hui semble impuissant et vague. Nos paroles font un écho creux et vide par rapport à la réalité à laquelle nous sommes confrontés.

— Aleksandar Vučić, président de la Serbie

___

“Le système des Nations Unies n’a pas été en mesure d’empêcher ou d’arrêter la guerre dans mon pays entre 1992 et 1995. Malheureusement, cela s’est reproduit avec l’Ukraine.”

— Šefik Džaferović, président de la présidence de Bosnie-Herzégovine

___

« Nous ne souhaitons ni dominer ni intimider qui que ce soit. Nous rejetons l’idée de sphères d’influence. En tant que petits États, nous avons un intérêt existentiel à un multilatéralisme efficace.

— Egils Levits, président de la Lettonie

___

« Nous croyons que toutes les guerres se terminent autour de la table. Ce dialogue est le seul moyen d’établir la paix. C’est ainsi que Madagascar réitère son appel au dialogue pour résoudre le conflit, car les conséquences sont mondiales. Ils s’alourdissent de jour en jour et les pays en développement comme le nôtre en sont les principales victimes.

— Andry Rajoelina, président de Madagascar

___

