“Ils les admirent” Les enfants s’amusent au camp de football “Reaper Up” de Plano – Shaw Local

PLANO – Courant au ras du sol, Hudson Lyle n’avait qu’un seul gars à battre, mais c’était son père.

L’enfant de deux ans a fait du bon travail pour garder Doug Lyle sur ses orteils, mais il n’a pu échapper à son vieil homme que si longtemps avant d’être arraché avec l’aide de sa sœur de 10 ans, Grace.

Lors du camp de football annuel de Plano Reaper Up les 18 et 19 juillet, tout le monde faisait des jeux et passait un bon moment, y compris Lyle – qui a passé la majeure partie de la journée à poursuivre son jeune imitateur de Barry Sanders.

“Quinn a fait le camp l’année dernière”, a déclaré Lyle en reprenant son souffle. “Il apprécie ça.”

[ Photos: Plano’s ‘Reaper Up’ football camp ]

Il était loin d’être le seul à vivre une expérience formidable, car l’entraîneur de football de Plano, Rick Ponx, a reconnu que c’était de loin le camp le plus fréquenté de son mandat.

“Nous avons eu 75 enfants, ce qui est le plus grand que nous ayons jamais eu, donc c’était phénoménal”, a déclaré Ponx. “Et la raison pour laquelle cela fonctionne est à cause de (nos joueurs). Nous parlons de service et de leadership et c’est la meilleure chose à propos du leadership, vous pouvez servir les autres et c’est ce que ces gars font et pourquoi je suis si fier d’eux.

Camp de football pour jeunes “Reaper Up”. L’entraîneur-chef Rick Ponx enseigne au camp de football pour jeunes “Reaper Up” de l’école secondaire Plano. 18 juillet 2022. (Gary E Duncan père)

Ponx a déclaré que le plus de participants qu’ils avaient auparavant était d’environ 50, donc les jeunes de Plano montrent beaucoup d’intérêt pour le football. Le retour d’une équipe de Reapers (6-4) qualifiée pour les séries éliminatoires dans l’après-pandémie a probablement contribué à déclencher une étincelle.

“Vous allez voir une équipe qui s’est améliorée et qui a soif de gagner”, a déclaré le quart-arrière/arrière défensif de Plano, Samuel Sifuentes. “Revenir après avoir fait les séries éliminatoires la saison dernière, cela nous motive cette année, alors j’espère que nous aurons une autre chance cette saison et que nous irons plus loin.”

En tant que l’un des nombreux Moissonneurs actuellement présents dans le camp, Sifuentes a déclaré qu’il aimait vraiment aider les autres dans la communauté. Ses efforts et ceux de ses coéquipiers n’étaient pas seulement visibles pour les enfants, mais pour les dizaines de mamans, papas, grands-parents et frères et sœurs qui sont venus regarder et soutenir leurs petits êtres chers.

“Nous aimons notre communauté et nous aimons quand les fans viennent nous encourager, alors j’adore faire ça”, a déclaré Sifuentes. “Les fans nous disent que nous faisons de bonnes choses et ils nous poussent et cela nous aide à nous améliorer en équipe.”

Camp de football pour jeunes “Reaper Up”. John Lewis essaie le traîneau de blocage au camp de football pour jeunes “Reaper Up” du lycée Plano. 18 juillet 2022. (Gary E Duncan père)

En tant que secondeur, Gio Diaz, senior de Plano, a hâte de sortir et d’écraser ses adversaires. Ce moment arrive bientôt pour le vétéran du camp, qui se souvient quand il n’était qu’un jeune participant apprenant beaucoup de choses qu’il enseignait maintenant aux nouveaux enfants.

“Je me souviens des récompenses et des matchs, des retournements de pneus et de certains trucs de joueur de ligne comme la position en trois points”, a déclaré Diaz. “J’aime travailler avec les secondeurs et me préparer à tacler.”

Un gros repas est ce à quoi Liam Snow, 11 ans, a dit qu’il espérait s’attaquer après la fin du camp mardi.

Il était certainement prêt pour de la nourriture après l’entraînement après quelques heures de football.

« Je suis très bon en course et j’aime attraper et lancer », a déclaré Snow. “Cela m’aidera à me préparer pour le début de ma saison de football.”

Camp de football pour jeunes “Reaper Up”. Les enfants participent à des exercices au camp de football pour jeunes “Reaper Up” de l’école secondaire Plano. 18 juillet 2022. (Gary E Duncan père)

Maria Estrada de Plano enregistrait en vidéo Julian Estrada, quatre ans, alors qu’il jouait pendant que son fils de 11 ans, Mason Barajas, effectuait un exercice amusant à proximité.

“C’est bien qu’ils aient quelque chose pour les enfants, surtout les plus petits”, a-t-elle déclaré. “Mason aime venir ici parce qu’il peut voir ses amis et rencontrer de nouveaux enfants et Julian a maintenant sa chance.”

Les jeunes enfants admirent souvent les joueurs du secondaire et cela vient naturellement pour les enfants d’Estrada puisque Gio Diaz et son jumeau Alex Diaz sont ses jeunes frères.

“Ils les admirent”, a-t-elle déclaré. “Ce sont mes frères, leurs oncles, leurs modèles.”

Ils sont Reaper Up.