« Ils l’appellent le navire des rêves »: l’attrait durable du Titanic

Même un quart de siècle plus tard, les débats et les théories continuent de tourbillonner pour savoir s’il y avait réellement assez de place pour Jack sur le radeau de fortune à Titanesque .

Le fracas de 1997 est basé sur l’histoire vraie du paquebot de luxe heurté par un iceberg qui a commencé à basculer avant d’être cassé en deux, plongeant dans les profondeurs de l’océan.

Beaucoup reviennent sur l’histoire vraie après que les passagers d’un submersible en route pour visiter l’épave du fond marin ont disparu dimanche.

Depuis qu’il a coulé lors de son voyage inaugural il y a plus d’un siècle, le Titanic a maintenu une emprise inébranlable sur l’imagination du public.

Monument du progrès technologique de son époque – et de l’orgueil des hommes qui pensaient avoir construit un navire insubmersible – l’une des catastrophes océaniques les plus meurtrières au monde a inspiré des livres, des films à succès, des productions théâtrales et d’innombrables aventuriers qui veulent voir ce qui s’est passé quand le paquebot de luxe a heurté un iceberg.

Parmi eux, les riches passagers et l’équipage d’un submersible qui a disparu dimanche dans l’océan Atlantique Nord alors qu’ils se rendaient sur les fonds marins avec un billet de 250 000 dollars.

Une opération de recherche et de sauvetage à main levée pour retrouver leur petit sous-marin avant que l’oxygène ne soit épuisé a eu lieu plus tôt cette semaine alors que le monde regardait et attendait.

Jeudi, cependant, un responsable des garde-côtes américains a annoncé lors d’une conférence de presse qu’ils étaient morts dans ce qui semble avoir été une « implosion catastrophique ».

Palais de luxe

Le RMS Titanic appareilla en avril 1912 de Southampton, en Angleterre, à destination de New York.

À l’époque, c’était le plus grand navire jamais construit, un vaste palais flottant de luxe, où les passagers de première classe avaient accès à un gymnase, un court de squash, une piscine et des options de restauration haut de gamme ou pouvaient se retirer dans leurs somptueuses cabines où des centaines d’employés attendaient tous leurs caprices.

Sous les ponts, de pauvres migrants étaient entassés dans les quartiers de pilotage, désespérés d’atteindre la promesse du Nouveau Monde.

Tard le 14 avril, le Titanic – transportant 2 224 passagers et membres d’équipage – a heurté un iceberg, bosselant et déformant la coque et permettant à l’eau de s’engouffrer.

Alors que les compartiments étaient inondés, le navire de 269 mètres a commencé à couler, la proue en premier.

Il n’y avait pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde à bord et l’équipage harcelé ne savait pas comment les déployer; certains ont été expédiés à moitié pleins.

Quelques heures après avoir commencé à basculer, l’énorme navire s’est cassé en deux et a plongé dans les profondeurs.

Les passagers qui n’avaient pas atteint le nombre limité de canots de sauvetage ont péri en quelques minutes dans l’eau glaciale.

Environ 1 500 personnes sont mortes dans la catastrophe. Seulement 700 ont été récupérés par le RMS Carpathia, un navire à vapeur transatlantique qui avait répondu aux appels de détresse du Titanic.

Détruire

L’emplacement exact de l’épave est resté un mystère pendant 70 ans jusqu’à ce qu’une expédition franco-américaine découvre où elle se trouvait, à 3 700 mètres sous les vagues.

Des images du fond de l’océan montrent les deux moitiés du navire entourées d’un immense champ de débris – meubles, chaussures, assiettes et autres détritus éjectés du navire lors de son naufrage.

Dans les années qui ont suivi sa redécouverte, l’épave a été visitée par des chercheurs, des explorateurs, des touristes et des cinéastes.

L’un de ses visiteurs les plus célèbres était le réalisateur James Cameron, dont le succès de 1997 Titanesque ont joué Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en tant que passagers qui tombent amoureux.

Le film est connu autant pour le tube de Céline Dion My Heart Will Go On quant à une scène dans laquelle le personnage de DiCaprio, Jack, sauve Winslet’s Rose en la poussant à bord d’une porte flottante, se sacrifiant dans le processus.

Kate Winslet en Rose et Leonardo DiCaprio en Jack dans Titanic. Photo : Disney

Telle est la popularité durable du film; même un quart de siècle plus tard, les débats et les théories continuent de tourbillonner pour savoir s’il y avait suffisamment de place pour Jack sur le radeau de fortune.

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont l’histoire du Titanic « ne semble jamais se terminer pour les gens », a déclaré Cameron lors d’une conférence de presse tenue pour la réédition du 25e anniversaire plus tôt cette année.

« Le Titanic a ce genre de qualité romanesque durable, presque mythique. Et cela a à voir avec, je pense, l’amour, le sacrifice et la mortalité. »

Tourisme

Les ventes aux enchères de souvenirs et d’objets du Titanic restent populaires, avec un manteau rose brodé que Winslet portait lors du tournage du film de 1997 et une lettre écrite par un passager uruguayen décédé dans la catastrophe, tous deux sous le marteau la semaine prochaine dans des ventes séparées.

Le violon utilisé par le chef d’orchestre Wallace Hartley pour jouer des hymnes sur le pont alors que le grand navire coulait – un rappel des derniers instants du Titanic – s’est vendu en 2013 pour 1,7 million de dollars.

Tom Zaller, qui dirige l’entreprise derrière Titanic : l’exposition, une collection d’artefacts et d’expériences interactives qui a fait le tour du monde, a déclaré que les gens trouvaient le navire fascinant. « C’est une histoire tellement incroyablement humaine », a-t-il déclaré à l’AFP. « Nous pouvons tous se rapportent à un passager à bord de ce navire, à droite, parce qu’ils l’appellent le navire des rêves.

« Il y a ces histoires incroyables de survivants et de personnes qui auraient pu monter dans un canot de sauvetage, mais ils sont restés ensemble parce qu’ils étaient amoureux. »

Alors que pour beaucoup, le Titanic est une curiosité historique – aussi lointaine d’aujourd’hui que le Parthénon ou Pompéi – pour les descendants de ceux qui ont péri ; il y a quelque chose de déplaisant à ce que les touristes ultra-riches dépensent beaucoup pour visiter l’épave.

« Je pense que c’est dégoûtant, très honnêtement », a déclaré John Locascio, 69 ans, dont les deux oncles sont morts dans la tragédie, au Daily Beast.

« Ils sont morts d’une mort horriblement tragique. Laissez simplement les corps reposer », a ajouté Locascio. « Ils ne veulent pas que les gens les voient. Laissez-les tranquilles. »