Big Tech tente de faire taire les femmes qui dénoncent le féminisme radical, a déclaré l’auteure Carrie Gress à RT, après qu’un magasin catholique a affirmé que Facebook avait supprimé les publicités pour son livre sur la « féminité toxique ».

Un magasin de cadeaux catholique, Guadalupe Gifts, a déclaré avoir été informé par Facebook qu’il ne pouvait pas vendre le livre de Gress sur sa plate-forme parce que l’article n’était pas conforme à celui du réseau social. «Politiques commerciales».

« Le livre est sorti depuis deux ans, donc obtenir ce genre de réponse à ce stade semble un peu ridicule, » Gress a dit à RT.

Dans un e-mail de fin janvier adressé au magasin, cité par le site d’informations The College Fix, Facebook a déclaré: « Les annonces ne peuvent pas promouvoir l’achat, la vente ou l’utilisation de produits pour adultes. »

Le magasin a déclaré qu’il n’avait reçu aucune autre clarification de la part de Facebook au 3 février. Facebook n’a pas commenté la situation. Gress a affirmé que les publicités pour son livre avaient également été supprimées d’Instagram, qui appartient à Facebook.

S’adressant à RT, Gress a dit que c’était « Une grave erreur de caractérisation » pour mettre l’étiquette de contenu adulte sur son livre de 2019, « The Anti-Mary Exposed: Rescuing The Culture From Toxic Femininity ». Elle a expliqué que son livre juxtapose les vertus et le modèle de la Vierge Marie avec les «Féminisme radical».

«Ils se rendent compte que beaucoup de choses qu’ils vantent ne sont pas vraies et ne sont pas réelles. Et ils essaient de cacher beaucoup de ce qui rivalise avec leur récit. C’est certainement ce que mon livre a fait, » dit-elle à propos de Big Tech.

Gress, qui enseigne à l’Université catholique Pontifex et a co-fondé un magazine féminin en ligne intitulé « Theology of Home », a déclaré qu’elle avait remarqué « un motif » de supprimer les publicités pour les livres chrétiens sur Facebook et Amazon.

«Bien sûr, nous entendons constamment dire à quel point la masculinité toxique est horrible. On n’entend rien sur les femmes. Les femmes sont en quelque sorte irréprochables dans notre culture. Je pense que c’est ce qui a déclenché une grande partie de tout cela, » dit-elle.

Il n’y a pas de petite ironie dans le fait que tout le livre – au moins la première moitié – décrit vraiment la façon dont les femmes comme moi, et tant de femmes qui ne sont pas d’accord avec le féminisme radical, sont réduites au silence.

«Nous devons vraiment commencer à trouver de nouvelles façons de créer des éléments capables de rivaliser avec les grandes technologies», Dit Gress.

Le journal National Catholic Register, qui a enquêté sur l’affaire et s’est entretenu avec le propriétaire de Guadalupe Gifts, a rapporté qu’il n’y avait aucune indication claire de « réel » la censure. Le document suggère que le livre a peut-être été mal identifié par les algorithmes à un moment donné.

Dans le même temps, le journal a déclaré que l’option d’acheter le livre de Gress sur Amazon avait été temporairement supprimée – juste au moment où les conservateurs se sont précipités pour l’acheter au milieu des rumeurs de censure, propulsant finalement l’article dans le classement des best-sellers d’Amazon.

Les conservateurs accusent depuis longtemps les géants de la technologie comme Amazon, Facebook, Twitter et Google de faire taire leurs voix et leurs idées, et ont fait valoir que les principales plateformes de médias sociaux étaient biaisées contre eux.

L’année dernière, Amazon aurait suspendu les publicités payantes pour un livre de la journaliste Abigail Shrier qui explorait la dysphorie de genre et le transgenre chez les jeunes filles.

