“Ils étaient nos héros”: comment les précédents championnats de Prairie Ridge ont inspiré les loups actuels – Shaw Local

LAC DE CRISTAL – Samson Evans. Jeff Jenkins. Jacob Omman. Joe Perhats. Zach Gulbransen.

Ces noms, ainsi que d’autres, sortent de la bouche des joueurs actuels de Prairie Ridge qui étaient collégiens dans les tribunes du Memorial Stadium de l’Illinois en 2016 et du Huskie Stadium de la Northern Illinois University en 2017.

Ces loups ont remporté des titres d’État de classe 6A consécutifs, laissant une impression indélébile sur les meutes de loups juniors qui espéraient un jour que ce serait eux.

“Je me souviens quand tout le monde dans mon école ou dans ma classe disait:” Je veux être comme Samson “”, a déclaré l’arrière des Wolves Nathan Greetham. “Nous avions tous peur de Jeff Jenkins parce que nous pensions qu’il était un très grand mec. Ils étaient nos héros. Nous voulions être comme eux un jour et pouvoir faire ce qu’ils étaient capables de faire.

Ce jour est proche.

Prairie Ridge (12-1) affronte East St. Louis (11-2) à 13 h samedi au Memorial Stadium de l’Illinois pour le championnat d’État de classe 6A.

[ Read more: Prairie Ridge, East St. Louis prepare for rematch of 2019 Class 6A state championship ]

Le secondeur des Wolves Ryan Koelblinger tente de devenir le troisième frère de sa famille à remporter une bague de championnat d’État. Nik était senior dans l’équipe 2016; Kyle était en deuxième année dans l’équipe de 2017 (et a également joué pour les Wolves, finalistes de 2019).

« C’est assez fou que nous ayons tous réussi à y arriver. C’est juste surréaliste », a déclaré Ryan Koelblinger. “C’était l’une des meilleures équipes. C’était vraiment cool de les voir gagner tout ça. Surtout avec mon frère dans cette équipe, je me disais: ‘Mec, je peux faire ça. Nous pouvons y arriver. Ça m’a apporté une certaine motivation. »

Les seniors actuels étaient en sixième lorsque les Wolves ont remporté en 2016, leur deuxième titre d’État. Ils étaient bien avancés dans la carrière de leurs loups juniors, apprenant à exécuter la triple option et voyant occasionnellement l’un de leurs héros lors d’un match ou d’un entraînement.

Nathan Greetham de Prairie Ridge a aimé regarder l’ancien arrière des Wolves Jackson Willis, qui a joué sur les champions d’État de classe 6A en 2016 et 2017. Maintenant, Greetham porte le numéro 4 de Willis et joue au même poste. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com)

« C’est une chose si un entraîneur, comme un père, nous dit comment exécuter des jeux », a déclaré Greetham. “Quand vous arrivez à voir Samson ou [fullback] Jackson Willis nous a montré comment faire, c’était un peu comme, ‘Wow !’ “

Greetham n’a eu aucun problème à choisir un numéro pour le lycée. Il a choisi le n ° 4 de Willis et assume désormais la même position que Willis a jouée en 2017 et 2018.

Le joueur de ligne offensive Ethan Goudschaal a trouvé l’inspiration en regardant ces anciennes équipes gagner sur la plus grande scène.

“Je me souviens d’être allé aux jeux, et je les admirais tellement”, a déclaré Goudschaal. “Parce qu’un jour, j’ai su que je pouvais être l’un de ces gars-là. Cela m’a excité. C’est bizarre que je sois maintenant le joueur de football senior que ces enfants admirent.

« C’est bizarre de ressentir ça. Je ne me regarde pas comme ça, mais je sais que ces enfants me voient comme ça, donc ça me rend plus fier de ce que je fais.

Evans a été le quart-arrière pendant trois saisons et a été le joueur de l’année du Northwest Herald au cours de ces trois saisons. Les Wolves avaient une fiche de 39-2 lorsqu’il était leur quart-arrière.

Le quart-arrière des Wolves, Tyler Vasey, a battu le record de course de l’école d’Evan de 2 211 verges et a depuis brisé le record de la saison de l’État à 3 780 verges.

“Vous étiez comme, ‘Je veux être comme eux'”, a déclaré Vasey. “J’ai toujours aimé le football, et c’est ce que je voulais faire. Mais mec, ce qu’ils faisaient semblait effrayant. Ce sont de grands gars . Tu es petit en sixième année. J’espère que je grandis un peu.

Ryan Koelblinger (2) de Prairie Ridge affronte Andrew Prio de Cary-Grove cette saison. Koelblinger tente de remporter une bague de championnat d’État comme ses frères Nik (2016) et Kyle (2017). (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Vasey embrasse maintenant être pour les jeunes enfants ce que le groupe d’Evans était pour cette équipe.

“Je veux être un modèle pour tout le monde”, a déclaré Vasey. «Je suis allé aux matchs des Junior Wolves. J’aime montrer mon visage, parler aux entraîneurs, voir les joueurs. J’aime interagir avec eux. Je sais qu’ils m’admirent et je veux m’assurer qu’ils continuent à jouer au football.

« Beaucoup d’enfants abandonnent avant l’école secondaire et n’acquièrent pas toute l’expérience. Les meilleures expériences, c’est quand vous êtes un étudiant de la classe supérieure et que c’est notre équipe maintenant. Je veux sortir et gagner et maintenir la tradition de victoire du programme.

Cette classe senior était également sur la touche et lors des entraînements pour la course au titre 2019. C’est quelque chose que la plupart des programmes font avec les jeunes joueurs pendant les longues séries éliminatoires.

“Nous élevons des étudiants de première année pour avoir cette expérience”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp. “C’était une bonne chose. Nous faisons une vidéo pour nos seniors, et ils devaient nommer leur moment de football PR le plus mémorable. Et tant de ces gars qui sont des seniors ont dit: “Quand nous étions en première année, étant à l’état.”

«Cela a touché beaucoup d’entre nous en tant qu’entraîneurs. Beaucoup de ces appels de première année sont à l’entraînement, ils font en quelque sorte des trucs, mais s’imprègnent-ils vraiment de tout? C’était tellement génial d’entendre à quel point ils ont apprécié cette expérience et à quel point c’était mémorable, même s’ils n’ont pas joué, juste en faisant partie. C’est la raison pour laquelle nous élevons ces gars, pour voir comment c’est. Maintenant, ces gars-là savent vraiment ce que c’est et à quel niveau ils doivent concourir.