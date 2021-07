Ils étaient le beau couple plus âgé d’à côté. Puis le premier corps est apparu.

Le couple plus âgé est apparu pour la première fois aux yeux du public lors d’une nuit d’hiver à Téhéran, lorsque leur fils réalisateur les a invités sur scène après une projection. Ils étaient frêles et apparemment timides, et le jeune homme aida sa mère à monter les escaliers, puis passa son bras autour de l’épaule de son père. C’était il y a cinq ans. Maintenant, leur fils est mort, et Akbar Khorramdin, 81 ans, et sa femme, Iran Mousavi, 74 ans, sont de retour sur la scène publique, accusés de son meurtre et, dans une tournure qui a choqué et fasciné les Iraniens, le meurtre d’une fille et un gendre au cours d’une décennie. Les victimes ont été droguées, étouffées, poignardées puis démembrées, selon les autorités. Le couple a avoué les crimes, mais si M. Khorramdin, un colonel de l’armée à la retraite, et Mme Mousavi, une femme au foyer, ont des remords, ils ont bien fait de le cacher. « Je n’ai aucune conscience coupable pour aucun des meurtres », a déclaré M. Khorramdin dans une interview télévisée depuis sa détention. « J’ai tué des gens qui étaient très corrompus moralement. »

Mme Mousavi ne semblait plus contrite. « Nous avons décidé ensemble, nous deux », a-t-elle déclaré dans une interview télévisée peu de temps après son arrestation. « Mon mari l’a suggéré et j’ai accepté. J’ai une excellente relation avec mon mari. Il ne me bat pas et ne m’insulte pas.

Le juge Mohammad Shahriari, qui préside les poursuites pénales à Téhéran, a déclaré que les enquêteurs pensaient que le mobile des meurtres était des conflits familiaux. Le couple subit des évaluations psychiatriques, ont déclaré des responsables aux médias iraniens. Dire que l’affaire a secoué la psyché des Iraniens depuis que les restes du fils du couple, Babak, 47 ans, ont été retrouvés dans une poubelle en mai, serait un euphémisme. Déjà, les Iraniens avaient été frappés par une pandémie qui faisait rage, une pénurie de vaccins, une économie secouée par des sanctions et la perspective d’une plus grande répression sociale alors que les conservateurs purs et durs prennent le pouvoir. Mais les accusations contre le couple de personnes âgées ont touché une corde sensible.

Pour les Iraniens, la maison est synonyme de sanctuaire, et les parents âgés, en particulier les mères, sont vénérés comme des figures semblables à des saints. Et donc ils ont réagi avec perplexité puis indignation à chaque tournure de l’affaire, et au comportement des parents – après leurs arrestations. Des photographies dans les médias iraniens ont montré M. Khorramdin vêtu d’un pyjama de prison affichant un signe de victoire. Il a dit aux autorités qu’il recommencerait – et qu’il pourrait même tuer ses deux autres enfants adultes s’il était libéré, selon les médias. Le couple a été arrêté après que des agents d’assainissement ramassant des ordures aient découvert un sac contenant des parties du corps le 15 mai. La découverte a été faite dans un vaste complexe d’appartements bien connu appelé Shahrak Ekbatan, où Babak Khorramdin, un réalisateur relativement inconnu, vivait avec ses parents. . Les experts médico-légaux ont obtenu les empreintes digitales d’un morceau de main et l’ont identifié comme la victime, selon les autorités. Lorsque les enquêteurs ont examiné les images de la caméra de surveillance de l’ascenseur de l’immeuble la nuit précédant la découverte des parties du corps, ils ont vu le couple transporter de grands sacs poubelles en plastique et une valise à main, selon les autorités. La mère a tenu la porte de l’ascenseur ouverte pendant que le père faisait quelques voyages avec les sacs et les ajustait pour l’espace. À un moment donné, une vidéo publiée dans les médias iraniens montre qu’il jette un coup d’œil dans le miroir et répare sa casquette.