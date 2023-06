Ils étaient en contact pendant qu’il était marié – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Rozonda « Chili » Thomas et Usher étaient en contact pendant 15 ans après leur rupture en 2004, le CCM membre, 52 ans, a révélé dans une interview le 2 juin. « J’aime fort. J’étais comme, ‘Dieu, pourquoi je ne peux pas surmonter ça?’ « , a-t-elle avoué à PERSONNES. « Il ne pouvait pas non plus. » Pendant ce temps, l’octuple lauréat d’un Grammy s’est marié deux fois : avec Tameka Foster de 2007 à 2009 et à Grâce Harry de 2015 à 2018.

Malgré la chimie confortable entre les deux, Chilli a mis fin à leur relation intermittente en 2019 pour se concentrer sur elle-même. « J’ai même arrêté de sortir avec quelqu’un », a-t-elle ajouté. « Parce qu’avant ça, je pensais que si je rencontrais le bon gars à ce moment-là, ce n’était pas fini [Usher] ça ne marcherait pas. Je ne voudrais jamais chevaucher la clôture.

Chilli et Usher, aujourd’hui âgés de 44 ans, étaient ensemble entre 2001 et 2004. « Nous avions définitivement de la chimie », se souvient-elle de leur romance. «Mais travailler la chimie ne signifie pas que cela fonctionne dans votre vie personnelle. Si nous travaillions, c’était super. Mais en dehors de cela, nous sommes si différents.

Le hitmaker « No Scrubs » a depuis évolué avec son petit amiacteur Matthieu Laurent43 ans, avec qui elle sort depuis 2022. « Je n’aurais jamais pensé que le nom ‘Matthew’ me ferait autant rougir », a-t-elle admis. PERSONNES en mai. « J’ai toujours pensé qu’il était mignon. » Le chanteur emblématique a ajouté que leur relation est si forte qu’ils n’ont jamais eu un seul combat. « Je me dis ‘Matthew, ça arrivera un jour, parce qu’on va être ensemble pour toujours' », a-t-elle gentiment ajouté.

Pendant ce temps, Usher entretient une relation de plusieurs années avec Jenn Goicoechea. Ils ont accueilli leur deuxième enfant ensemble en 2021. Le « Yeah! » Le chanteur partage également deux enfants avec son ex-femme Tameka Foster.

Chilli a un fils adulte nommé Tron avec son ex, Dallas-Austin. Tron a précédemment confirmé qu’il approuvait la relation de sa mère avec l’acteur, qui était auparavant marié à Danser avec les étoiles pro Cheryl Burk.

Usher et Chilli ont apparemment abandonné leur relation, et Chilli a dit PERSONNES elle n’a «pas de rancune» envers le chanteur de R&B. Pendant ce temps, elle est all-in sur sa relation avec Matthew. « Il veut être le meilleur gars qu’il puisse être et ce que Dieu veut qu’il soit », a-t-elle noté. « Si Dieu le veut, un jour, nous nous marierons. »

