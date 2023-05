« Ils étaient absolument s ** ting eux-mêmes »: deux joueurs de Charlton ont refusé de tirer un penalty lors de la fusillade finale des barrages de Sunderland 4 Charlton 4

La finale des barrages de première division de 1998 entre Charlton Athletic et Sunderland est sans doute le plus grand match de barrage de l’histoire, un match qui s’est terminé par un match nul 4-4 après 120 minutes et s’est dirigé vers une séance de tirs au but.

Clive Mendonca, qui avait réussi un triplé dans le match, s’est avancé avec confiance pour le premier coup franc de Charlton. L’attaquant a réparti son effort, tout comme les 12 joueurs suivants qui ont fait la marche solitaire à Wembley ce jour-là.

Bien qu’il ait fallu jusqu’au 14e penalty pour que quelqu’un manque, tous les joueurs n’étaient pas désireux de tirer un penalty lors de la fusillade, comme le raconte Mendonca QuatreQuatreDeux.

« Je n’oublierai jamais [Richard] Rufus et Steve Jones s’en vont en disant : « Je ne tire pas de penalty », raconte Clive Mendonca à FFT. «Ils étaient absolument s ** ting eux-mêmes.

« La dernière chose que vous voulez, c’est d’être le gars qui rate. Vous pourriez être le plus grand joueur du monde, mais tout ce pour quoi vous seriez connu, c’est de rater un penalty, ce qui est horrible et injuste. »

Rufus a littéralement poussé Shaun Newton vers l’avant alors que les Addicks cherchaient quelqu’un pour tirer leur septième penalty. L’ailier a marqué et a renforcé l’arrière gauche de Sunderland Michael Gray, qui avait autrefois fréquenté la même école de Castle View que le héros du triplé de Charlton, Mendonca.

« Lorsque nous nous sommes entraînés aux tirs au but, il était très, très doué pour les lancer », se souvient Reid de la compétence d’avant-match de Gray. « Il avait une confiance que j’aimais – cela faisait partie de sa personnalité. »

Mais Charlton avait bon espoir alors que Gray se dirigeait vers l’endroit. Certains dans le football souscrivent à la théorie selon laquelle les gauchers sont en quelque sorte moins bons aux tirs au but – une théorie qui a été en partie étayée par des statistiques.

Le responsable de Charlton, Alan Curbishley, explique : « Mon assistant, Keith Peacock, m’a dit : ‘Blimey, c’est un gaucher – c’est le premier gaucher – ne le regarde pas’. Donc je ne l’ai pas regardé. Quand je n’ai pas entendu le rugissement, j’ai su que Sasa Ilic l’avait sauvé.

Avec cet arrêt, Charlton a atteint la Premier League, tandis que Sunderland a dû attendre une autre saison avant d’être promu champion.