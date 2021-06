« Ils essaient de tuer Assange parce qu’il a dit la vérité »: Roger Waters appelle Biden à mettre fin aux poursuites fictives « dégoûtantes »

Le père d’Assange, John Shipton, et son frère Gabriel voyagent à travers les États-Unis ce mois-ci pour faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle abandonne ses accusations et soulignent la menace pour la liberté de la presse dans le monde que ces poursuites représentent. Roger Waters les a rejoints à New York cette semaine, qui a expliqué à RT vendredi pourquoi il se battait pour Assange.

« Il est cité en exemple : taisez-vous ou cela vous arrivera » il a dit.

Ils essaient de tuer Julian Assange parce qu’il a dit la vérité, et c’est dégoûtant.

Après sept ans enfermés à l’ambassade équatorienne de Londres, un changement de pouvoir dans ce pays d’Amérique latine a permis à des policiers britanniques d’y entrer pour arrêter le fondateur de WikiLeaks en 2019. Il croupit depuis dans la prison de Belmarsh, s’étant vu refuser la libération sous caution, même si un juge a statué en janvier qu’il ne pouvait pas être extradé vers les États-Unis en raison de préoccupations concernant les conditions de détention aux États-Unis.

Le jour de son arrestation, les États-Unis ont dévoilé l’acte d’accusation contre Assange en vertu de la loi sur l’espionnage, secrètement déposé en mars 2018 par le ministère de la Justice de l’administration Trump. Bien que Joe Biden soit maintenant à la Maison Blanche, le gouvernement américain cherche toujours son extradition, et Waters a appelé Biden à soutenir la décision de l’ère Obama de ne pas poursuivre le fondateur de WikiLeaks.

« Il est intéressant de noter que ce président démocrate n’est pas encore revenu sur l’affirmation de l’administration Obama selon laquelle il n’y avait aucun cas… et que vous ne pouvez pas poursuivre Julian Assange, car si vous le faites, vous devez alors poursuivre chaque éditeur qui publie une vérité qui vous pourriez trouver gênant, « il a dit.

Les accusations d’espionnage contre Assange n’allèguent pas qu’il a volé ou divulgué des documents classifiés, mais seulement qu’il les a publiés. De telles accusations n’ont jamais été testées devant un tribunal auparavant, et l’équipe juridique d’Assange soutient que ce qu’il a fait n’était pas différent de ce qu’ont fait les journaux qui ont publié les mêmes articles sur les crimes de guerre présumés des États-Unis en Irak et en Afghanistan.

Les eaux sont d’accord. « Nous savons avec certitude qu’il n’a commis aucun crime », il a dit à RT. « Tout ce qu’il a fait, c’est rapporter la nouvelle.

Si c’est un crime, alors nous devrions enfermer les comités de rédaction du New York Times et de tous les autres… tout cela est une imposture complète.

Waters a appelé Biden et son administration à abandonner les charges, qui pourraient voir Assange encourir 175 ans derrière les barreaux s’il est extradé et condamné. « La question [the administration is] être invité à porter un jugement sur est aussi clair que le jour », il a dit à RT. « Il n’a certainement pas commis d’espionnage, ni aucun crime qui pourrait être poursuivi aux États-Unis. »

Avec Biden et son équipe apparemment satisfaits d’ignorer l’affaire Assange pour l’instant, la fiancée d’Assange Stella Moris, la maire de Genève Frederique Perler et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture Nils Melzer ont rejoint le chœur appelant à la libération du journaliste la semaine dernière, Melzer appelant à l’incarcération d’Assange « l’un des plus grands scandales judiciaires de l’histoire ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !