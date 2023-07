Ils envisagent le mât de drapeau le plus haut du monde dans cette ville du Maine. Au lieu d’unir, il divise

COLUMBIA FALLS, Maine (AP) – Les moteurs des homardiers s’animent, les bûcherons marchent péniblement dans les bois et les agriculteurs s’occupent des myrtilles sauvages comme ils le font depuis des générations ici à la pointe nord-est du pays, où le vaste désert et l’océan se rencontrent dans l’un des derniers endroits de la côte Est préservés du développement.

C’est une toile de fond saisissante pour la vision audacieuse d’une famille pour la région : un mât de drapeau qui s’élève des forêts vers un ciel spacieux – atteignant plus haut que l’Empire State Building et surmonté d’un drapeau américain plus grand qu’un terrain de football.

Pour les promoteurs, le projet d’un milliard de dollars réunirait des personnes de toutes les allégeances politiques à une époque de polarisation nationale. « Nous voulons rassembler les Américains, leur rappeler les siècles de sacrifices consentis pour protéger notre liberté et unir une Amérique divisée », a déclaré Morrill Worcester, dont la famille est à l’origine de la proposition.

Jusqu’à présent, le projet de Flagpole of Freedom Park a fait exactement le contraire.

À Columbia Falls, qui compte 485 habitants, le débat a mis à nu des points chauds communautaires et culturels. La zone calme veut-elle les visiteurs qu’elle amènerait ? L’entreprise massive marquerait-elle le paysage? Comment concilier développement et écologisme ? Comment s’en sortent les industries traditionnelles ?

Le mât mesurerait 1 461 pieds de haut – le plus haut du monde – et la proposition envisage également un village avec des musées d’histoire vivante, un auditorium de 4 000 places, des restaurants et un monument avec le nom de chaque ancien combattant décédé depuis la Révolution – environ 24 millions de noms en tout.

Les résidents ont été stupéfaits par l’ampleur d’un projet qui nécessiterait le pavage de bois pour les places de stationnement et la construction de logements pour des centaines, voire des milliers de travailleurs, transformant potentiellement cette oasis en une multitude de boutiques de souvenirs, de restaurants fast-food et de centres commerciaux.

« C’est la dernière région sauvage de la côte Est », explique Marie Emerson, dont le mari, Dell, est un fils bien-aimé du pays, un producteur de myrtilles de longue date et directeur d’une ferme de recherche universitaire.

C’est cette côte accidentée et cette nature sauvage vierge qui rendent ce coin du monde spécial, et un grand développement pourrait détruire les forêts et les landes de myrtilles sauvages qui existent depuis 10 000 ans, les Amérindiens étant les premiers intendants. « Voulez-vous tuer la poule aux œufs d’or ? demande Emerson.

Récemment, Charlie Robbins s’est retrouvé au fond des bois à côté du paisible Peaked Mountain Pond. Au loin se dressait une colline où le mât dominait le paysage, surmonté d’une tour d’observation avec des lumières clignotantes traversant le silence sombre de la nuit.

« C’est comme mettre la Tour Eiffel dans la nature sauvage du Maine », déclare Robbins.

L’histoire de la façon dont un tel endroit est devenu une maison proposée pour le mât de drapeau le plus haut du monde commence à plus de 700 miles (1 126 kilomètres) à l’extérieur de Washington, DC, au cimetière national d’Arlington et à la tombe du soldat inconnu, où les sacrifices représentés par des pierres tombales ont laissé un impression quand Worcester était un garçon. Il a fondé une entreprise prospère de fabrication de couronnes, mais n’a jamais oublié le cimetière.

En 1992, Worcester Wreath Co. a commencé à faire don de milliers de couronnes de baume pour orner les pierres tombales. Il a ensuite fondé une entreprise dérivée à but non lucratif, Wreaths Across America, dirigée par sa femme, qui fournit désormais plus d’un million de couronnes aux cimetières militaires et aux lieux de sépulture du monde entier.

Worcester a dévoilé sa proposition de drapeau de haut vol l’année dernière.

« La plupart des gens ont été, disons, choqués de voir qu’il était aussi grand », explique Jeff Greene, un entrepreneur et l’un des trois membres du conseil d’administration de la ville.

Il y avait un plus gros problème. Le site proposé n’est pas techniquement à Columbia Falls. Le terrain de 10 000 acres se trouve dans un canton voisin supervisé par une agence d’État. La solution de Worcester était de faire passer à l’Assemblée législative un projet de loi permettant aux résidents de voter pour annexer le terrain.

Les habitants de la ville ont commencé à prendre parti. Certains ont vu un homme à la voix douce essayer de faire quelque chose de bien. D’autres ont vu un homme d’affaires habitué à faire ce qu’il voulait qui a attelé sa charrette à une vache sacrée – les vétérans de la nation. Un discours politique qui divise a commencé à s’infiltrer dans la discussion, ce qui attriste Greene.

« Ce dont nous avons désespérément besoin dans ce domaine dans le pays, ou dans le monde dans son ensemble, c’est la capacité d’écouter quelqu’un avec qui vous n’êtes pas d’accord pour tenter de trouver quelque chose de valeur », dit-il, ajoutant : » Même si vous n’êtes pas d’accord avec eux.

Malgré toute la beauté naturelle, la vie n’est pas parfaite ici dans le Down East Maine. Les touristes affluent ici pour échapper aux villes, à la pollution et au bruit, et pour profiter d’un air pur et d’un ciel étoilé sombre. Mais derrière la beauté se cache une région où beaucoup se débattent. La région rivalise pour les taux de chômage et de pauvreté les plus élevés de l’État. Les habitants du comté sont parmi les plus âgés de l’État. Le comté fait face à un abus endémique d’opioïdes.

En mars, les résidents ont approuvé un moratoire de six mois sur les grands développements pour donner à la ville le temps d’élaborer les règles et règlements nécessaires. Tant qu’ils n’auront pas compris, il n’y aura pas de mât.

Morrill Worcester ne dit pas grand-chose ces jours-ci. La famille Worcester a refusé les demandes répétées d’interviews. Dans un communiqué, la famille a déclaré que le projet ira de l’avant – tout en laissant la porte ouverte aux changements.

La famille est soutenue par le soutien et respecte les souhaits des habitants de la ville qui veulent plus de temps pour étudier la proposition, a déclaré Mike Worcester, l’un des fils de Morrill Worcester, dans un communiqué à l’Associated Press.

« Alors que nous affinons nos plans », indique le communiqué, « nous restons attachés à notre vision et restons plus confiants que jamais que notre plan en évolution aboutira à un endroit où tous les Américains pourront célébrer ensemble l’histoire de service de notre pays ».

Peter Doak, un vétéran de l’armée qui soutient le projet, connaît Morrill Worcester comme un homme humble mais déterminé – et un visionnaire. Il l’encadre comme ceci : Les gens pensaient que Walt Disney World, construit dans un marécage de Floride, était une idée folle. Ils pensaient que le mont Rushmore était bizarre. Les deux sont maintenant précieux.

« Je vais vous dire tout de suite, il va construire ce mât », dit Doak. « Alors pourquoi ne serait-ce pas Columbia Falls? »

