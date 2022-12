Ils emmènent les puzzles à l’infini et au-delà

PALENVILLE, NY – Lors d’une chasse aux champignons sinueuse au nord-sud du lac dans les montagnes Catskill de New York, Jessica Rosenkrantz a repéré un champignon préféré: le polypore à pores hexagonaux. Mme Rosenkrantz aime les formes de vie différentes des humains (et des mammifères en général), bien que deux de ses humains préférés se soient joints à la randonnée : son mari Jesse Louis-Rosenberg et leur tout-petit, Xyla, qui ont donné le ton. Mme Rosenkrantz aime les champignons, les lichens et les coraux parce que, dit-elle, “ils sont assez étranges, comparés à nous”. Du haut, le polypore hexagonal ressemble à n’importe quel champignon brun ennuyeux (bien que parfois avec une lueur orange), mais retournez-le et il y a une gamme parfaite de polygones à six côtés qui décorent le dessous du capuchon.

Mme Rosenkrantz et M. Louis-Rosenberg sont des artistes algorithmiques qui fabriquent des puzzles en bois découpés au laser – entre autres curiosités – dans leur studio de design, Nervous System, à Palenville, NY Inspirés par la façon dont les formes et les formes émergent dans la nature, ils écrivent sur mesure logiciel pour « développer » des pièces de puzzle entrelacées. Leurs coupes de puzzle emblématiques portent des noms tels que dendrite, amibe, labyrinthe et vague.

Au-delà des domaines naturels et algorithmiques, le couple puise sa créativité dans de nombreux points autour de la boussole : science, mathématiques, art et zones floues entre les deux. Chris Yates, un artiste qui fabrique des puzzles en bois découpés à la main (et un collaborateur), ont décrit leur création de casse-tête comme “ne faisant pas que repousser les limites – ils la déchirent et recommencent à zéro”.