“Ils doivent être là”: une femme qui vivait dans la rue à Salmon Arm s’inquiétait que les gens tentent

Il fait -12 C et un vent froid amplifie la morsure glaciale de l’air. Nous sommes jeudi matin, le 1er décembre, vers 9 h 00.

Sandy Bunting est occupée à ramasser des morceaux de bois jetés et à les mettre dans une poubelle, rangeant la zone à côté des tentes qui se trouvent sous les arbres en face du bâtiment de l’Armée du Salut sur la 3e rue SE.

Elle s’arrête une minute pour parler.

“Je suis vraiment fière d’eux, il n’y a presque plus de déchets”, a-t-elle déclaré à propos des sept personnes vivant actuellement dans les tentes.

Elle vivait dans la rue à Salmon Arm depuis six ans, mais a récemment emménagé dans Cedar Place, un immeuble de 38 logements pour les personnes sans abri ou à risque de le devenir.

Bien qu’elle ait emménagé dans un logement, elle se soucie beaucoup des gens dans les tentes. Elle espère que la ville ouvrira bientôt quelque chose.

«Il fait si froid ici et ils doivent être à l’intérieur pendant la journée. La nuit, ils peuvent se blottir ensemble. Mais la journée, il n’y a nulle part où aller pour boire un café et se détendre. Ils ne peuvent pas se détendre. Toute la journée ici. Il fait très, très froid.

Elle a dit que certaines personnes tombaient malades parce qu’elles étaient mouillées tout le temps. Et elle exprime sa gratitude et sa fierté pour eux qui réussissent tous à vivre et à survivre dans des tentes.

Bunting a également déclaré que tout le monde appréciait toute l’aide apportée par les membres de la communauté. Elle a dit que les couvertures et les bâches sont toujours les bienvenues, tout comme les mitaines, les chaussettes et les vestes.

Et elle exprime son appréciation pour Cedar Place.

“Tous ceux qui y travaillent sont si positifs, ils vous disent des choses positives tous les jours. Vous êtes comme, ‘ce que diable.’ Et cela vous donne l’impression qu’on se soucie vraiment de vous.

Elle a dit qu’elle comprenait que le personnel de Cedar Place s’était amélioré au fil du temps et qu’il était maintenant “incroyable”. Des choses comme les soirées bingo et les soirées cinéma arrêtent les résidents qui auraient autrement pu sortir et consommer de la drogue ou de l’alcool, a-t-elle expliqué.

« Maintenant, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Mais je me concentre toujours sur eux », dit-elle à propos des tentes. « J’ai tellement changé… J’ai pris ma première douche là-dedans et bon sang, je ne savais pas que mes cheveux étaient sales. Je me lavais dans la rivière mais avec de l’eau froide. Et nous n’avons presque jamais eu de douches… »

Le député provincial de Shuswap, Greg Kyllo, est également préoccupé par le manque d’abri à Salmon Arm, en particulier pendant les températures glaciales.

Il a dit qu’il connaissait «avec une certitude absolue» un résident de Salmon Arm qui a offert deux parcelles comme sites de location potentiels, mais rien n’a été fait.

Kyllo a déclaré que le ministre du Logement l’avait rencontré pendant 10 minutes le 24 novembre, alors qu’il avait également eu une longue conversation avec BC Housing.

Il a dit avoir entendu des préoccupations concernant des choses comme le zonage et les emplacements, mais aucun remède ni date précise.

Kyllo a suggéré des solutions telles que le ministère annulant le zonage au besoin, communiquant avec les bandes des Premières Nations concernant les emplacements ou installant un camp avec des roulottes comme celles utilisées dans les camps de travail du Nord.

Il a déclaré que BC Housing et le gouvernement de la Colombie-Britannique sont responsables du logement et connaissent le besoin d’un refuge depuis au moins mai, lorsque l’Armée du Salut a fermé définitivement le refuge d’urgence du phare.

“La triste réalité est que nous sommes ici au 1er décembre avec des températures glaciales et de la neige au sol.”

Il a déclaré que la déclaration du gouvernement de la Colombie-Britannique sur la difficulté à localiser un site “n’offre pas beaucoup de confort à quelqu’un qui gèle dans une tente”.

“Si vous dites que c’est une urgence, alors agissez comme si c’était une urgence.”

Glenda Cooper, responsable du soutien au foyer de l’ACSM, a déclaré que le coordinateur de la sensibilisation des sans-abri de l’association voit régulièrement environ 30 personnes à Salmon Arm qui vivent dans la rue.

“Nous savons qu’il y en a d’autres que nous ne voyons pas”, a-t-elle ajouté.

Elle a dit que les tuques chaudes, les mitaines et les chaussettes sont toujours les bienvenues.

“Tout équipement pour temps chaud est super apprécié.”

Ces dons peuvent être déposés au Hudson Thrift Shoppe de l’ACSM, les lundis de 10 h à 15 h et les samedis de 10 h à midi. Elle a demandé qu’il soit réservé aux personnes sans logement.

BC Housing a été contacté pour une mise à jour sur un abri et a déclaré qu’il fournirait une réponse à l’observateur, peut-être d’ici la fin de la journée.

martha.wickett@saobserver.net

Logement et itinéranceSalmon Arm