Ils dispensent la justice de rue à New York, une plaque d’immatriculation dégradée à la fois

Pédalant sur son vélo dans une rue de Brooklyn, Gersh Kuntzman a jeté les yeux sur une rangée de voitures en stationnement et s’est arrêté devant un Nissan Rogue blanc. Son plaque d’immatriculation froissée était illisible.

“Nous appelons cela le pli”, a déclaré M. Kuntzman avec un air d’expertise. “J’adore les dévoiler.”

Ne voyant aucun propriétaire de voiture dans les environs, il a pris sur lui de redresser la plaque avant de passer à la recherche de la prochaine étiquette masquée. Il y en avait plein.

Pour éviter la détection par les radars et les radars aux feux rouges, ainsi que les péages sur les ponts et les tunnels qui peuvent atteindre 16 $ pour une voiture, les chauffeurs fraudeurs recouvrent les plaques d’écrans et de sprays à l’épreuve des caméras, ainsi que d’autocollants, de ruban adhésif et d’autres objets. Ils grattent les lettres et utilisent des étiquettes en papier temporaires et même des mécanismes de rétracteur.

Mais au fur et à mesure que cette falsification a proliféré, un groupe d’inspecteurs vigoureux comme M. Kuntzman est entré en action, à la recherche de plaques dégradées à défigurer et en publiant leurs exploits en ligne pour sensibiliser et demander plus d’application.