Ils chassent le monstre du Loch Ness en Écosse. Et s’ils le trouvent ?

INVERNESS, ÉCOSSE — Ils sont arrivés ici du monde entier avec pour mission de localiser le monstre du Loch Ness. Mais si la plus grande chasse à cette créature depuis 50 ans donne réellement des résultats, que se passera-t-il ensuite ? Les chasseurs volontaires, qui parcourent les Highlands écossaises, ont des idées différentes sur ce qu’ils pourraient faire s’ils trouvent Nessie, qui, selon la légende, se cache dans le loch depuis le 6ème siècle.

Certains disent qu’ils prendront un selfie avec la créature, obtenant ainsi l’argent qui servira de preuve tangible – une photo qui deviendrait virale, leur apportant gloire et fortune. D’autres semblent avoir des idées plus audacieuses, comme l’homme qui a été aperçu dans la boutique de cadeaux du Loch Ness, une épée en bois en bandoulière dans le dos.

Les drones jouent un rôle énorme dans la recherche du Loch Ness ce week-end, faisant craindre aux fans de Nessie que l’être sous-marin puisse être détecté et capturé, ou extrait de l’ADN. Certains craignent que Nessie ne soit tirée du loch et tuée, pour finir par être exposée dans un musée afin que les gens puissent y rester bouche bée.

« LAISSER SEUL. LET IT BE », a écrit sur Facebook l’une des nombreuses personnes préoccupées par la créature, alors que les organisateurs du Loch Ness Centre, qui dirige les recherches de ce week-end, ont annoncé qu’un hydrophone de 60 pieds utilisé pour détecter les sons provenant du dessous du loch. eaux sombres, a entendu au moins quatre « bruits très distinctifs » samedi.

Mais NatureScot, l’organisme gouvernemental de conservation, a mis en place un plan pour protéger Nessie – la bête insaisissable mais largement chérie qui est liée à l’histoire et à la culture de l’Écosse – malgré les experts et les sceptiques insistant sur le fait qu’il n’y a aucune preuve concrète de l’existence d’un tel être.

Connu sous le nom de Plan d’urgence Nessie, le document a été rédigé en 2001 principalement pour « un peu de plaisir », mais aussi « pour offrir une protection non seulement au monstre insaisissable mais à toute nouvelle espèce trouvée dans le loch », a déclaré Nick Halfhide, directeur. de la nature et du changement climatique à NatureScot, a déclaré dans un e-mail, ajoutant qu’avec la découverte constante de nouvelles espèces au large des côtes écossaises, ce plan pourrait bientôt devoir être dépoussiéré.

Robert Dunakin, 19 ans, originaire de Boston, fait partie des nombreux chasseurs venus de l’étranger pour se joindre aux recherches ce week-end. « J’ai grandi avec les histoires du monstre du Loch Ness et j’ai aussi grandi avec des histoires d’aventure et d’exploration qui se sont produites il y a des siècles », a-t-il déclaré. « On a l’impression qu’il ne reste plus grand-chose d’excitant et de mystérieux dans le monde. Le Loch Ness en représente l’une des dernières frontières.

Dunakin n’est pas convaincu que le monstre soit réel, mais il souhaitait quand même se porter volontaire pour participer à la chasse de ce week-end. «C’est un peu une tâche idiote», a-t-il plaisanté. « Mais c’est une course amusante et idiote. »

Dunakin, qui recherche Nessie en solo, a fait référence à plusieurs théories sur ce que pourrait être la créature. Peut-être une anguille, dit-il. Ou un esturgeon. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il retrouvait Nessie, il a répondu : « probablement appeler la police ».

Agata Balinska et son partenaire Matty Wiles ont conduit près de 12 heures depuis Hull en Angleterre pour se joindre à la chasse à Nessie.