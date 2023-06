Ils avaient accès à un approvisionnement sûr en tant que travailleurs de la santé. C’est pourquoi ils veulent la même chose pour les autres

Corey Williams, 37 ans, a été infirmier aux urgences pendant neuf ans. Là, il a rencontré des traumatismes et du stress qui, au fil du temps, l’ont pesé.

Il s’est tourné vers l’hydromorphone, un opioïde souvent utilisé en milieu hospitalier, pour l’aider à faire face.

« Quiconque a déjà travaillé dans un service d’urgence sait que les stupéfiants sont facilement disponibles – ils sont assis sur le comptoir juste devant vous et dans un état d’anxiété, c’est aussi simple que de prendre un flacon », a-t-il déclaré.

Williams, qui vit à Mission, en Colombie-Britannique, reconnaît qu’il avait accès à un approvisionnement sûr en médicaments, un approvisionnement qui n’était pas empoisonné par des substances inconnues qui pourraient le tuer, contrairement à tant de personnes vivant avec une dépendance et forcées d’acheter de la drogue sur le rue.

Corey Williams, un ancien infirmier des urgences qui a consommé des drogues pour faire face à un travail dans un environnement très stressant, affirme que l’accès à un approvisionnement sûr au travail lui a sauvé la vie. (Soumis par Corey Williams)

« Je traitais quotidiennement des gens qui mouraient d’overdoses, et j’étais conscient que si mon choix était différent ce jour-là, je serais mort. »

C’est pourquoi maintenant, il plaide pour un approvisionnement sûr.

C’est une histoire similaire pour Nathan McLean, un pharmacien communautaire à Kelowna, en Colombie-Britannique. Alors qu’il était au travail un jour, il souffrait d’une migraine intense et a pris un Percocet dans le placard pour soulager la douleur.

Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est l’impact que cela aurait sur sa santé mentale.

Nathan McLean dit que l’approvisionnement sûr est une « évidence ». (Soumis par Nathan McLean)

Dans les semaines qui ont précédé ce jour-là, il avait lutté contre ses émotions alors que les choses s’empilaient dans sa vie personnelle, y compris un décès dans la famille.

« Une fois que j’ai réalisé que cet effet [from the pills] était disponible, il est devenu trop facile de répéter le comportement », a déclaré McLean, 45 ans.

Williams et McLean ont tous deux récupéré et ont depuis lancé un podcast intitulé Machine de récupérationqui vise à soutenir d’autres travailleurs de la santé aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

« Commençons par garder les gens en vie »

La Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en 2016 lorsque les décès dus aux drogues toxiques ont commencé à augmenter rapidement. Depuis lors, plus de 11 000 personnes sont mortes à cause de l’usage de drogues toxiques. Pendant cette période et même avant, l’idée d’un approvisionnement sûr en drogues à proposer aux usagers afin de les protéger de la prise de substances inconnues est devenue politique et très clivante.

« S’il s’agit d’une urgence, que faites-vous en cas d’urgence? Vous triez », a déclaré McLean. « Vous devez regarder ce qui se passe en ce moment et vous occuper d’abord des personnes qui meurent. Commençons par garder les gens en vie. »

Les gens se rassemblent lors d’un rassemblement pour soutenir un approvisionnement sûr en médicaments à Vancouver en juin 2020. (Maggie MacPherson/CBC)

En mars 2020, la Colombie-Britannique a commencé à offrir un approvisionnement plus sûr prescrit à certaines personnes. La province a déclaré qu’un peu plus de 5 000 personnes avaient eu accès à un approvisionnement plus sûr en mars 2023. Malgré cela, des centaines continuent de mourir chaque mois.

Dans le budget provincial de cette année, le gouvernement a alloué 184 millions de dollars sur trois ans pour soutenir une consommation plus sécuritaire de substances. Mercredi, les responsables ont annoncé une couverture universelle pour les médicaments destinés à traiter la dépendance aux opioïdes.

Le mois dernier, le chef conservateur Pierre Poilievre a présenté une motion à la Chambre des communes demandant aux libéraux de mettre fin aux programmes d’approvisionnement sécuritaire et de rediriger plutôt le financement vers le traitement. Il a finalement été abattu.

Williams dit que le traitement doit arriver lorsqu’un individu est prêt pour cela.

« Il ne s’agit pas de pousser quelqu’un à suivre un traitement. Il s’agit de protéger quelqu’un. »

REGARDER | La récupération doit être un choix, déclare une ancienne infirmière des urgences :

Une ancienne infirmière des urgences explique pourquoi le traitement ne remplace pas un approvisionnement sûr Corey Williams affirme que les infirmières vivant avec une dépendance ont déjà accès à un approvisionnement sûr et espère que la façon dont les dirigeants et les politiciens abordent la dépendance changera.

C’est pourquoi il est important d’avoir un approvisionnement sûr à la disposition de tous les consommateurs de drogue, dit-il.

« Toutes les infirmières qui finissent par utiliser de l’hydromorphone utilisent un approvisionnement sûr, tout travailleur de la santé qui a déjà pris quelque chose sur le comptoir … utilise un approvisionnement sûr.

« Il y a déjà eu une expérience d’approvisionnement sûr parmi les travailleurs de la santé aux prises avec une dépendance à l’hydromorphone, et ils n’en meurent pas. Ils survivent. »

McLean dit qu’un programme d’approvisionnement sécuritaire est une « évidence ».

« Si vous pouvez m’expliquer une autre façon de sortir de cette crise, alors j’aimerais l’entendre..

« Je ne sais pas comment nous pouvons faire bien pire que ce que nous faisons en ce moment. Comment quelqu’un peut-il nous voir sortir de là sans un approvisionnement sûr? »