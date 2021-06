Les critiques de Google et les groupes juifs se sont mobilisés après qu’il soit apparu qu’un des chefs de la diversité de Google a écrit un article de blog facilement consultable déplorant « l’appétit insatiable du peuple juif pour la guerre et le meurtre ».

Google a embauché Kamau Bobb en tant que responsable mondial de la stratégie et de la recherche sur la diversité en 2018, selon la page LinkedIn de Bobb. Auparavant, Bobb a travaillé pendant une décennie sur l’augmentation de la représentation des minorités dans les sciences et l’amélioration de l’accès à l’enseignement des sciences. Un doctorat en politique scientifique et technologique et un passage à l’administration Obama complètent un curriculum vitae impressionnant.

Pourtant, Google a manifestement passé sous silence le propre blog de Bobb lorsqu’il a pris la décision de l’embaucher. En 2007, alors que Bobb se déplaçait entre la National Academy of Engineering de Washington, DC et SRI International, une organisation à but non lucratif en Virginie, l’armée israélienne a bombardé des cibles du Hamas à Gaza et bloqué l’enclave palestinienne déjà appauvrie.

Dans un article de blog intitulé « Si j’étais juif » Bobb a écrit qu’il « J’aurais de plus en plus de mal à concilier les longs cycles d’oppression que le peuple juif a endurés et l’appétit insatiable de violence vengeresse qu’Israël, ma patrie, a maintenant acquis. »

Après plusieurs paragraphes critiquant les actions d’Israël à Gaza et au Liban, il a suggéré que l’expérience juive de la persécution au 20e siècle devrait rendre les Israéliens plus sympathiques aux Palestiniens « sentiment de déplacement, d’abandon et de désespoir ».

Son message par ailleurs éloquent concluait sans ambages : « Si j’étais juif, je serais préoccupé par mon appétit insatiable pour la guerre et le meurtre pour me défendre. »





Aussi sur rt.com

Est-ce que quelqu’un ne pensera pas aux tueurs de bébés ? Un groupe d’antisémitisme scandalisé par l’article d’Oignon sur l’armée israélienne essaie de faire du doxx à un écrivain







Les chiens de garde de l’antisémitisme et les groupes de défense des Juifs associent souvent critique légitime d’Israël et antisémitisme, et s’engager dans le premier risque souvent d’être accusé du second. Ces groupes ont été scandalisés lorsqu’ils ont découvert le blog de Bobb mardi. Le militant pro-israélien Michael Dixon a déclaré Bobb « ne convient pas » pour son poste chez Google, se demandant si le géant de la technologie a pris la peine de « Google lui. »

Le Centre Simon Wiesenthal a demandé à Google de « feu cet antisémite », et les commentateurs sur Twitter ont fait écho au sentiment.

J’ai recherché « antisémitisme » et « hypocrisie ».Voici ce que j’ai trouvé.Google Diversity Head @kamaubobb Les Juifs ont dit qu’ils avaient un « appétit insatiable pour la guerre » https://t.co/dE7OS7Kw9Q @Google Google lui ? Il n’est pas digne de ce poste. Et il y a plus : – Michael Dickson (@michaeldickson) 2 juin 2021

cela devrait faire réfléchir Google sur le fait que leur responsable de la stratégie de diversité a pensé (et pense probablement toujours) de cette façon. Quel genre de diversité est soutenu par ce genre d’invectives ?2/https://t.co/twKhqOmti4 – Shlomo Engelson Argamon (@ShlomoArgamon) 2 juin 2021

Bobb s’est déjà excusé auprès d’un groupe juif de Google pour l’entrée de blog, selon un e-mail vu par le New York Post. « Ce que j’ai écrit caractérisait grossièrement toute la communauté juive. Ce qui était conçu comme une critique d’une action militaire particulière a alimenté les tropes et les préjugés antisémites », a-t-il écrit, ajoutant qu’il était « profondément désolé » pour ses paroles.

Que l’article de Bobb soit au-delà de la pâleur est un argument sans fin, mais Google a un record de tolérance zéro sur de telles controverses.

Le géant de la technologie a fait la une des journaux internationaux lorsqu’il a licencié l’ingénieur James Damore en 2017, après avoir envoyé une note interne critiquant les pratiques de diversité de Google. Les crimes de pensée de Damore incluaient la suggestion que les différences innées entre les sexes rendaient les femmes moins intéressées que les hommes à travailler dans la technologie, et que « s’aliéner les conservateurs est à la fois non inclusif et généralement une mauvaise affaire. »

Cependant, Damore a déclaré plus tard au Guardian que s’il pouvait remonter dans le temps, il « absolument » ont formulé sa note différemment.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !