« Ils apprennent de bonnes leçons de vie », une famille 4-H élève des chèvres et des veaux – Shaw Local

Kade Sundberg, quatre ans, arrête quiconque passe devant la grange pendant le spectacle des 4-H du comté de La Salle et la foire des jeunes à Ottawa et présente Boomshakalaka — sa chèvre préférée.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cette chèvre était sa préférée, Kade a répondu “parce qu’il est génial”.

Kade assiste à la foire 4-H à Ottawa avec sa famille montrant du bétail ce week-end. Il est le fils de Staci Sundberg, qui a cinq garçons. Les trois fils du milieu, Zane, 10 ans, Tate, 15 ans et Ian, 16 ans, montrent tous du bétail ce week-end. Zane a un veau et trois chèvres, Tate a cinq chèvres et Ian a deux veaux.

Leo Thorne, 4 ans, d’Ottawa, joue dans la boue après l’arrêt de la pluie lors du spectacle des 4-H du comté de La Salle et de la foire junior le vendredi 15 juillet 2022 à Ottawa. (Scott Anderson)

La famille Sundberg n’est pas la seule à montrer des chèvres et des veaux cette semaine. D’autres élèvent des porcs, des moutons ou des lapins, tandis que d’autres participants 4-H créent des objets sans rapport avec le bétail, notamment la confection de vêtements ou un projet mettant en valeur les cultures du monde entier, en incorporant le thème de la foire.

4-Hers a présenté ses projets dans plusieurs bâtiments différents jeudi et s’est empressé de voir les projets créés par ses pairs.

Les garçons de Sundberg s’occupent seuls de tout leur bétail, y compris l’alimentation et le toilettage. Staci a déclaré qu’elle les supervisait et les soutenait simplement financièrement.

Un ami de la famille des Sundberg, Matt Sawin, a déclaré que sa famille présentait également du bétail ce week-end. Son enfant, Landon, et le fils de Staci, Tate, n’ont que 15 jours d’écart et ont beaucoup fait pour élever leur bétail ensemble. Les chèvres appartenant aux Sundberg naissaient même parfois dans la ferme des Sawin et vice versa.

Sawin a dit une fois qu’une chèvre a donné naissance à quatre bébés et en a rejeté deux. Tate et Landon sont restés éveillés toute la nuit après leur naissance pour les nourrir et prendre soin d’eux, mais malgré leurs efforts, malheureusement, les chevreaux n’ont pas survécu.

La famille Sundberg – qui vit à Arlington mais exploite une ferme dans le comté de La Salle – n’a jamais eu de chèvres jusqu’à ce que Tate s’y intéresse il y a environ quatre ans. Il a participé au concours de rédaction Win a Show Animal de la La Salle County Stockman’s Association et voulait gagner une chèvre. Sa mère a d’abord dit non aux chèvres, mais une fois que Tate a remporté le concours, elle a dit qu’elle était fière de lui, et la famille a commencé à élever des chèvres en plus du bétail.

Tate a déclaré que ce qu’il préférait dans le fait d’être impliqué dans les 4-H et d’élever ses cinq chèvres, c’était de rencontrer différentes personnes. Les enfants impliqués dans le programme viennent de partout – ils fréquentent différentes écoles et certains sont même scolarisés à domicile.

“Nous apprenons tellement les uns des autres parce que nous venons tous d’endroits différents”, a déclaré Staci.

Staci est impliquée dans les 4-H depuis l’âge de 8 ans. Elle a dit que les leçons et les expériences dans les 4-H signifiaient beaucoup pour elle et qu’elle voulait que ses enfants vivent la même expérience. Elle a déclaré que l’entretien individuel et le processus de jugement aident à développer les compétences de communication et sociales, ce qui est important lorsque tant d’enfants ont grandi pendant une pandémie et avec une abondance de technologies qui peuvent inhiber la croissance sociale.

“Cela les prépare à la vie”, a déclaré Matt. “En faisant cela, ils apprennent de bonnes leçons de vie.”

La foire du comté de La Salle se poursuivra jusqu’à dimanche au parc des expositions du chemin 4-H à Ottawa.