Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s’est engagé à mener une campagne mondiale contre la censure d’Internet, insistant sur le fait que les plateformes ne peuvent pas agir comme une «inquisition espagnole» ou étouffer la liberté d’expression en utilisant la sécurité comme un «prétexte».

Obrador – peut-être mieux connu sous ses initiales, AMLO – a déclaré que son administration contacterait d’autres gouvernements pour trouver un terrain d’entente sur la question jeudi, ajoutant qu’il soulèverait la question lors du prochain sommet international du G20.

« Je peux vous dire que lors de la première réunion du G20 que nous avons, je vais faire une proposition sur cette question, » il a dit. «Oui, les réseaux sociaux ne devraient pas être utilisés pour inciter à la violence et tout cela, mais cela ne peut pas être utilisé comme prétexte pour suspendre la liberté d’expression.»

Comment une entreprise peut-elle agir comme si elle était toute puissante, toute-puissante, comme une sorte d’Inquisition espagnole sur ce qui s’exprime?

Le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a expliqué «Étant donné que le Mexique, par l’intermédiaire de notre président, s’est exprimé, nous avons immédiatement pris contact avec d’autres qui pensent la même chose.» Il a noté que jusqu’à présent, ils ont eu des nouvelles de responsables en Allemagne, en France, dans l’Union européenne, en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est, sans toutefois préciser chaque pays.

«Les ordres du président sont de prendre contact avec eux tous, de partager cette préoccupation et de travailler sur une proposition commune. Nous verrons ce qui est proposé », Ebrard continua.

Alors qu’AMLO a donné peu de détails sur la façon dont le Mexique pourrait repousser les campagnes de censure de plus en plus agressives sur les médias sociaux, il a fait valoir que les entreprises ne devraient pas décider qui a une voix en ligne. Plus tôt cette semaine, le président a invité ses abonnés Facebook à migrer vers Telegram, dont les politiques de modération sont considérées comme moins strictes que les autres grandes plateformes.

Obrador n’est pas le premier haut responsable du monde à exprimer ses inquiétudes concernant les récentes purges des médias sociaux – à savoir la décision de Twitter de renvoyer définitivement le président américain Donald Trump du site – avec des responsables en Russie, en Pologne et en Allemagne, entre autres, s’exprimant également.

Plus tôt jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a comparé l’interdiction de Twitter de Trump à une «Explosion nucléaire dans le cyberespace», tandis que la chancelière allemande Angela Merkel a jugé la suspension « problématique. »

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a, quant à lui, critiqué les grandes entreprises «Oligarchie numérique» et un « menace » à la démocratie après l’éviction de Trump de Twitter, mais a néanmoins déclaré que les autorités de l’État devraient posséder le pouvoir de réglementer la parole. Le gouvernement polonais a également dénoncé l’interdiction temporaire de Trump sur Facebook, le disant «Équivaut à de la censure.» En vertu d’une loi récemment adoptée dans le pays, la suppression de « Contenu licite » à partir des sites de médias sociaux est maintenant en soi illégal.

La poussée d’Obrador contre la censure n’est pas la seule position qui l’a propulsé dans les gros titres ces derniers temps. Il a attiré l’attention la semaine dernière après avoir offert l’asile politique à Julian Assange au Mexique – bien qu’il soutienne généralement l’administration Trump, qui cherche à inculper et à emprisonner le co-fondateur de WikiLeaks au milieu des appels de certains des propres partisans de Trump pour lui accorder une grâce.

«Assange est journaliste et mérite une chance, je suis en faveur de lui pardonner», AMLO a déclaré aux journalistes peu de temps après qu’un juge britannique avait rejeté une demande d’extradition américaine pour l’activiste anti-secret, ajoutant «Nous allons lui donner une protection.»

