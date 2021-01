Les lumières cramoisies ont clignoté et les annonceurs ont crié de choc alors qu’un athlète vedette réussissait un exploit miraculeux: mener son équipe à une victoire bouleversée en demi-finale d’un tournoi de championnat du monde. Le décor était Shanghai et le championnat était pour League of Legends, un jeu vidéo. La foule ravie de milliers de personnes a traité le clic frénétique de la souris avec la même gravité donnée à un sport traditionnel. Au centre de tout cela se trouvait Hu Shuo-Chieh, une superstar taïwanaise décorée qui a rapidement suivi son moment exceptionnel (son équipe échouerait en finale) avec un geste encore plus surprenant. En novembre, M. Hu, connu dans le jeu sous le nom de SwordArt, a annoncé qu’il quittait sa base en Chine, plaque tournante des sports électroniques mondiaux, pour une marée noire dans le monde de la compétition League of Legends: les États-Unis. L’Amérique est habituée à dominer le sport mondial, mais dans League of Legends, le jeu vidéo le plus en vue joué par les professionnels, les équipes américaines sont loin derrière leurs homologues d’Asie, où les sports électroniques sont un mode de vie. Dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud, les joueurs commencent à concourir lorsqu’ils sont enfants et les professionnels s’entraînent jusqu’à 18 heures par jour.

Pour suivre le rythme, les équipes américaines ont suspendu des salaires de plus en plus importants devant ces superstars, comme pour attirer les célèbres footballeurs européens de la Major League Soccer. Aidé par un afflux de cash et de sponsors de renom, ces équipes ont recruté au moins 40 joueurs d’Asie depuis 2016, selon une analyse du New York Times, et un nombre similaire d’Europe. De nombreux joueurs professionnels recherchent simplement un gros salaire, ce qui alimente la perception que les États-Unis servent de communauté de retraite pour les joueurs qui ont dépassé leur apogée. D’autres sont attirés par un style de vie confortable dans des endroits comme Los Angeles. Et certains prétendent être le joueur qui mettra enfin l’Amérique sur la carte en remportant le premier championnat du monde pour le continent. «Ils peuvent être le héros de toute une région», a déclaré Chris Greeley, le commissaire de la région nord-américaine de League of Legends, appelé la League Championship Series. «Ils peuvent être sur scène et soulever ce trophée et le livrer à une région qui en a très envie.» M. Hu, qui a signé un contrat record de 6 millions de dollars sur deux ans avec TSM, une équipe américaine, a déclaré qu’un sens de l’aventure l’avait attiré aux États-Unis. «Je ne suis pas une personne qui veut me sentir très à l’aise tous les jours – je veux me mettre au défi», a déclaré M. Hu, 24 ans, lors d’une interview.

Tout comme les sports traditionnels, les ligues professionnelles consacrées aux jeux vidéo comme League of Legends, Overwatch et Call of Duty présentent des équipes en lice pour des trophées de championnat convoités, des fans enragés dépensant de l’argent pour des maillots et des joueurs multimillionnaires à la recherche de gloire. Les compétitions sont des matchs stratégiques en cage à cinq contre cinq, dans lesquels les joueurs font preuve d’esprit et de vitesse de clic de souris tout en guidant leurs avatars à travers une jungle colorée, tuant des monstres fantastiques et se précipitant pour détruire la base de l’adversaire. Les compétitions internationales ont débuté en 2011 et sont gérées par Riot Games, qui appartient au géant chinois de l’internet Tencent.

L’intérêt pour les ligues de sports électroniques a augmenté parmi le public américain ces dernières années. En 2015, 38,2 millions de personnes en Amérique du Nord ont regardé au moins un événement e-sports, selon Newzoo, une société d’analyse de jeux. En 2020, ce nombre était passé à 57,2 millions. League of Legends, un titre en équipe publié par Riot en 2009, éclipse ses concurrents en termes d’audience. Près de 46 millions de personnes ont regardé au moins une partie du championnat du monde en octobre. Malgré la croissance de League of Legends aux États-Unis, les équipes nord-américaines sont toujours régulièrement surclassées par leurs concurrents en Asie, où les cybercafés omniprésents dans de nombreux pays rendent les jeux informatiques bon marché et faciles. Neuf des 10 championnats du monde annuels ont été remportés par une équipe chinoise, sud-coréenne ou taïwanaise. «Quand j’étais vraiment jeune, j’admirais les meilleurs joueurs professionnels – je voulais être la même chose que ces gars-là», a déclaré Jo Yong-in, 26 ans, un joueur de League of Legends né en Corée du Sud connu sous le nom de CoreJJ.