Iloprost inefficace pour le dysfonctionnement d’un organe en cas de choc septique

LIGNE SUPÉRIEURE :

Par rapport au placebo, une perfusion de 72 heures de 1 ng/kg/min d’iloprost n’améliore pas les résultats ni ne réduit la gravité de la défaillance organique chez les patients admis en unité de soins intensifs (USI) avec un choc septique et des taux élevés de thrombomoduline soluble.

MÉTHODOLOGIE:

Les chercheurs ont mené un essai clinique randomisé en double aveugle (COMBAT-SHINE) dans six hôpitaux au Danemark incluant 279 adultes admis aux soins intensifs avec un choc septique et une endothéliopathie sévère (taux élevés de thrombomoduline soluble).

Les participants (âge médian : 69 ans ; 62 % d’hommes) ont été répartis au hasard selon un rapport de 1 : 1 pour recevoir par voie intraveineuse soit de l’iloprost (1 ng/kg/min), soit un placebo pendant 72 heures.

Le critère de jugement principal était le score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) moyen quotidien modifié, évaluant la respiration, la coagulation et les fonctions hépatiques, cardiovasculaires et rénales en USI jusqu’au jour 90.

Les critères de jugement secondaires comprenaient les taux de mortalité à 28 et 90 jours ; le nombre de jours en vie sans vasopresseurs, ventilation mécaniqueou une thérapie de remplacement rénal en USI à 90 jours ; et le nombre de patients présentant un ou plusieurs effets ou événements indésirables graves au cours des 7 premiers jours.

EMPORTER:

Le score SOFA quotidien moyen avec le traitement par l’iloprost n’était pas significativement inférieur à celui avec le traitement placebo (différence moyenne ajustée, 0,2 ; P. = 0,70).

Les taux de mortalité à 90 jours étaient de 57 % pour le groupe iloprost et de 51 % pour le groupe placebo (P. =.33).

Aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux groupes en ce qui concerne le nombre de jours en vie sans vasopresseurs, ventilation mécanique ou traitement de remplacement rénal à 90 jours.

Au moins un événement indésirable grave prédéfini s’est produit chez 18 % des patients du groupe iloprost et 15 % des patients du groupe placebo (P. =.52).

EN PRATIQUE:

« Dans cet essai clinique randomisé mené auprès d’adultes en soins intensifs souffrant de choc septique et d’endothéliopathie sévère, la perfusion d’iloprost, 1 ng/kg/min, pendant 72 heures n’a pas réduit les scores SOFA quotidiens moyens par rapport au placebo. Dans un contexte clinique, l’administration de Il est peu probable que l’iloprost améliore les résultats chez ces patients », ont écrit les auteurs.

SOURCE:

L’étude a été dirigée par Morten H. Bestle, MD, PhD, Département de Anesthésie et soins intensifs, hôpital universitaire de Copenhague-Zélande du Nord, Hillerød, Danemark. C’était publié en ligne le 11 septembre 2024, à Réseau JAMA ouvert.

LIMITES:

L’étude était limitée par la faible dose d’iloprost administrée. Le dépistage a été réalisé jusqu’à 12 heures après le diagnostic de choc septique, ce qui a pu retarder l’intervention. L’étude a été menée uniquement au Danemark, ce qui limite la généralisabilité. Le calcul de la taille de l’échantillon était basé sur les données d’un essai avec un score SOFA quotidien moyen inférieur à celui observé dans le groupe témoin. De plus, l’essai a été arrêté prématurément pour cause de futilité en raison des résultats de dysfonctionnement d’organes, et les scores SOFA pourraient ne pas constituer le résultat optimal pour ce type d’essai.

DIVULGATIONS :

L’essai COMBAT-SHINE a été financé par le Fonds d’innovation danois et l’Agence danoise pour la science et l’enseignement supérieur de Copenhague. Plusieurs auteurs ont déclaré avoir reçu des honoraires personnels, des subventions et des fonds de recherche sous contrat de diverses fondations, sociétés pharmaceutiques et institutions. Un auteur a déclaré détenir des brevets liés à l’utilisation de la prostacycline chez les patients souffrant de choc septique et d’endothéliopathie. Des informations détaillées sont fournies dans l’article original.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA, dans le cadre du processus. Des éditeurs humains ont examiné ce contenu avant sa publication.