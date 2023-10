Illumio nomme Ben Verghese au poste de directeur de la technologie, CIOSEA News, ETCIO SEA

Illumio, Inc., la société Zero Trust Segmentation, a annoncé aujourd’hui la nomination et la promotion de Ben Verghese au poste de Chief Technology Officer (CTO). L’ancien architecte en chef possède près de 30 ans d’expérience dans la supervision d’équipes d’ingénierie et d’architecture dans le domaine du cloud et de la sécurité. En tant que CTO, Verghese définit et supervise la stratégie d’innovation technologique et de sécurité d’Illumio, relevant d’Andrew Rubin, PDG et co-fondateur.

« Ayant passé la dernière décennie à jouer un rôle de leadership essentiel pour les équipes de produits et d’ingénierie d’Illumio, je ne pouvais penser à personne de mieux pour guider notre stratégie technologique et d’innovation à ce tournant critique pour notre organisation », a déclaré Rubin. « Alors que les cyberattaques deviennent de plus en plus répandues et sophistiquées, le besoin d’une segmentation Zero Trust n’a jamais été aussi urgent et constitue un élément essentiel de la stratégie de cyber-résilience d’une organisation. Ben comprend parfaitement les défis de nos clients et utilisera sa décennie d’expérience ici pour stimuler et accélérer notre innovation dans des domaines tels que le cloud et l’IA.

Verghese était auparavant architecte en chef d’Illumio, où il a défini la vision architecturale à court et à long terme d’Illumio. Avant cela, il a passé près de dix ans en tant que vice-président directeur et vice-président de l’ingénierie de l’organisation. Avant Illumio, Verghese était vice-président de l’ingénierie et architecte en chef de la gestion chez VMware, où il faisait partie de l’équipe fondatrice du produit ESX Server, et a dirigé et livré le produit VirtualCenter depuis sa création. Il possède une expérience antérieure en matière de produits, d’architecture et de recherche chez HP, Apollo Computers, DEC Research et Compaq. Verghese est titulaire d’un BS de l’IIT Madras, d’une maîtrise de l’Université Cornell et d’un doctorat en informatique de l’Université de Stanford. « Tout au long de mon mandat chez Illumio, la vision produit de l’organisation est restée cohérente : créer une technologie de segmentation Zero Trust qui empêche les violations de devenir des résultats catastrophiques », a déclaré Verghese. « À mesure que l’adoption du marché s’accélère et qu’Illumio élargit son portefeuille de produits, je suis convaincu que notre équipe réalisera cette vision en travaillant en étroite collaboration avec notre clientèle. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par l’opportunité qui s’offre à moi et j’ai hâte de développer cette vision du produit dans mon prochain chapitre chez Illumio.

La segmentation Zero Trust, également connue sous le nom de microsegmentation, est désormais reconnue mondialement comme une approche nécessaire et efficace pour réduire la surface d’attaque et contenir l’impact des violations. Selon le récent Guide du marché Gartner pour la microsegmentationd’ici 2026, 60 % des entreprises travaillant vers une architecture Zero Trust utiliseront plus d’une forme de déploiement de microsegmentation, contre moins de 5 % en 2023.