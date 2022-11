Illuminez Princeton ; la date limite pour le concours annuel de Noël est fixée au 5 décembre – Shaw Local

Le concours annuel de Noël de la chambre de commerce de la région de Princeton, Light Up Princeton, a fixé sa date limite d’inscription au 5 décembre. Pour participer, appelez la chambre au 815-875-2616.

L’inscription est gratuite et le concours comprendra des prix parrainés par le nouveau membre de la Chambre, RWE Renewables.

RWE Renewables est une société énergétique qui développe, possède et exploite de nombreuses formes de production d’électricité dans le monde entier. La société opère aux États-Unis depuis 2007 et se concentre sur la production d’énergie éolienne, solaire et de stockage par batterie.

RWE a ajouté suffisamment d’énergie renouvelable au réseau américain pour alimenter 1,5 million de foyers et a construit 30 parcs éoliens dans sept États. Avec des bureaux principaux à Chicago, Austin et Pittsburgh ; RWE travaille également depuis un bureau local à Princeton.

Les catégories du concours de cette année incluent Chamber’s Choice (200 $) voté par la Chambre et Ambassador Club, People’s Choice (100 $) voté par la page Facebook de la Chambre, Seniors Choice (100 $) voté par les résidents locaux des résidences pour personnes âgées, Most Tradition (75 $), le plus élégant (75 $) et Clark Griswold (75 $) – description nécessaire.

Le concours est ouvert à tous les résidents ayant une adresse à Princeton. Le jugement aura lieu le 15 décembre. Le jugement pour le choix du public aura lieu sur la page Facebook de la chambre de commerce de la région de Princeton du 16 décembre au 23 décembre.

Pour des questions ou pour plus d’informations, contactez la Chambre au 815-875-2616.