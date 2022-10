Illuminez Beasley Park avec les feux d’artifice annuels d’Halloween de Lake Country – Kelowna Capital News

Des hot-dogs et du chocolat chaud seront disponibles autour du feu de joie

Le district de Lake Country se prépare pour son feu de joie et son feu d’artifice annuels d’Halloween.

Le 31 octobre, les résidents sont invités à profiter d’une petite fête au parc Beasley.

Des hot-dogs et du chocolat chaud seront servis autour du feu de joie avant le feu d’artifice prévu à 20 h.

Le district indique que le stationnement sera limité et encourage le covoiturage ou le transport en commun.

Il est également conseillé que les animaux domestiques restent à la maison car les lumières clignotantes et le bruit fort des feux d’artifice peuvent être stressants.

L’événement est organisé par le service d’incendie de Lake Country et le service des parcs et des loisirs avec le soutien du Lions Club.

