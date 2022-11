Illumination du sapin de Noël, visite du Père Noël au centre-ville de Montgomery dimanche – Shaw Local

Le village de Montgomery et la chambre de commerce de la région du Grand Montgomery invitent tout le monde à l’illumination annuelle des arbres le dimanche 4 décembre devant la mairie, 200 N. River St. au centre-ville du village.

L’événement mettra en vedette le Père Noël, qui arrivera à 17 heures sur un camion de pompiers du district de protection contre les incendies de Montgomery-Countryside, des spectacles musicaux par des écoliers de la région et des chanteurs locaux, des chanteurs ambulants, du chocolat chaud et des biscuits gratuits, et un concours de coloriage parrainé par la rivière locale Commerces de rue.

L’illumination du sapin est prévue à 17h15

Les participants doivent s’habiller en fonction de la météo car la plupart des activités se déroulent à l’extérieur.

En plus d’illuminer l’arbre, le Festival des arbres démarre avec des arbres décorés par des résidents, des familles, des entreprises et des organisations à l’intérieur du Village Hall et à l’extérieur le long de la rue River entre les rues Webster et Mill.

Le Père Noël sera au Village Hall pour rendre visite aux enfants et aux parents de 17 h à 19 h. Les résidents de la région sont invités à amener toute la famille pour rencontrer le Père Noël, prendre des biscuits et du cacao et voter pour leur arbre préféré. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à l’événement du dimanche, le Festival des arbres restera en place en décembre. Les arbres d’intérieur seront visibles pendant les heures d’ouverture de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi à l’hôtel du village.

Voici un aperçu des activités du dimanche au centre-ville :

Salle des fêtes : Rendez visite au Père Noël et écoutez l’Oswego East Tri-M Honor Society. Profitez de l’Oswego East A Capela Jazz Ensemble et promenez-vous dans le bâtiment et regardez les soumissions du Festival of Trees des groupes communautaires et des entreprises locales. Arrêtez-vous dans la salle polyvalente pour des bricolages gratuits et écrivez une lettre au Père Noël avec l’aide des bénévoles du Rotary Club de Montgomery.

Atrevete Confections, 216 N. River St. : Admirez les odeurs de leurs pâtisseries et prenez un chocolat chaud gratuit ou faites des folies sur l’une de leurs créations de café personnalisées.

Gray’s Mill Estates, 211 North River St. : Procurez-vous votre sac de biscuits gratuit à grignoter pendant que vous vous promenez. Profitez du décor de vacances historique de Mlll. Le restaurant et le bar seront ouverts. Faites des réservations à l’avance si vous souhaitez rester pour le dîner.

Devant le Village Hall: La musique des Fêtes du DJ local Tony Rios de Titan Sound Entertainment sera suivie par l’Ensemble de jazz A Capella d’Oswego East, l’école primaire Nicholson et l’école primaire McDole et les chanteurs festifs, chanteurs professionnels.