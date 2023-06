Illumina annonce un plan de transition du PDG alors que Francis deSouza démissionne

Francis deSouza, PDG d’Illumina Inc., lors d’une table ronde le troisième jour du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le jeudi 19 janvier 2023.

Illuminé a annoncé dimanche que son conseil d’administration avait accepté la démission du PDG Francis deSouza, quelques semaines seulement après que l’investisseur activiste Carl Icahn n’ait pas réussi à l’évincer de la société de biotechnologie.

Le conseil d’administration est à la recherche d’un nouveau PDG et envisage des candidats internes et externes, selon Une libération. Charles Dadswell, vice-président senior et avocat général d’Illumina, agira en tant que PDG par intérim.

La démission de DeSouza prend effet immédiatement, mais il restera à titre consultatif jusqu’au 31 juillet.

« Ce fut le privilège d’une vie de servir Illumina », a déclaré deSouza dans le communiqué. « Nous avons fait de grands progrès ensemble, mais je pense que nous n’en sommes encore qu’au tout début de l’impact qu’Illumina aura sur la santé humaine en libérant le pouvoir du génome. »

Illumina, connue pour son séquençage d’ADN et sa technologie basée sur les matrices, a été dans une bataille par procuration passionnée avec Icahn, qui détient une participation de 1,4 % dans la société.

Icahn a accusé la direction générale et le conseil d’administration d’Illumina de mauvaise surveillance, en particulier en ce qui concerne la société controversée Acquisition de 7,1 milliards de dollars du fabricant de tests de cancer Grail en 2021. De même, dans une lettre ouverte aux actionnaires d’Illumina en avril, Icahn accusé deSouza d’essayer « désespérément, hilarant et, surtout, sans succès » de faire tourner des résultats trimestriels « décidément médiocres » lors d’une tournée de presse.

Fin mai, Icahn avait exhorté les actionnaires à voter contre deSouza et le président John Thompson du conseil de neuf membres. Les actionnaires ont lancé Thompson, mais deSouza a conservé son rôle jusqu’à dimanche.