Illinois Valley Regional Dispatch dévoile un centre de communication de 1,5 million de dollars – Shaw Local

Ordinateurs à la pointe de la technologie. Répartiteurs 911 expérimentés. Pièce à agrandir. Et les villes partenaires l’ont construit sans augmenter les taxes d’un centime.

Mercredi, une cérémonie d’inauguration a eu lieu à l’extérieur de l’installation de 1,5 million de dollars abritant la répartition régionale de la vallée de l’Illinois, qui a été créée en 2016 et sert de centre de répartition pour la plupart des policiers, pompiers et EMS de la vallée de l’Illinois. Les agences partenaires incluent Peru, La Salle, Oglesby et Mendota. Les membres associés comprennent Spring Valley et les agences d’incendie / EMS d’Utica et d’Earlville.

Le centre de répartition régional de la vallée de l’Illinois a célébré son ouverture officielle avec une cérémonie d’inauguration le mercredi 13 juillet 2022 au Pérou. Réunis pour la cérémonie étaient (de gauche) Jena Martin, répartiteur ; Doug Bernabei, président du bâtiment et des terrains ; Greg Kellen, chef de la police de Mendota ; Brandon Miller, directeur exécutif, et Rachel Sienkiewicz, répartitrice. L’installation desservira les communautés de La Salle, Pérou, Oglesby, Utica, Spring Valley, Oglesby, Mendota et Earlville 911 dispatch. (Scott Anderson)

“Vous avez juste besoin de savoir ceci : cette installation est équipée pour l’avenir, les employés sont formés pour servir vos communautés et ce centre ne décevra pas les résidents de notre région du 911”, a déclaré le chef de la police de Mendota, Greg Kellen, actuel président de l’IVRD.

Coupe du ruban IVRD

C’était long à venir.

Le lieutenant Doug Bernabei de la police péruvienne a déclaré que les discussions sur un centre de répartition combiné avaient en fait commencé il y a 18 ans. Les choses ont vraiment décollé lorsque, vers 2011, les agences partenaires ont réalisé que l’État exigerait éventuellement la régionalisation des services 911.

Springfield n’a pas déçu. En 2015, une loi a été adoptée rendant obligatoire la régionalisation des systèmes 911 dans tout l’État.

“La législation a essentiellement dicté que La Salle-Pérou, Oglesby et Mendota pourraient être affectés à un centre 911 quelque part par l’État, ou nous pourrions nous réunir pour définir notre propre destin”, a déclaré Bernabei.

Un comité ad hoc a été formé et les agences partenaires ont trouvé quelques voisins intéressés, notamment Spring Valley, Utica Fire and EMS et Earlville Fire and EMS. En 2016, des accords intergouvernementaux ont été signés.

“IVRD est un produit de la vallée de l’Illinois travaillant ensemble pour le bénéfice de tous”, a déclaré le maire d’Oglesby, Dom Rivara.

La transition n’a cependant pas été facile. Bernabei a facilement reconnu certaines «douleurs de croissance». Les télécommunicateurs ont dû passer six ans à travailler dans une pièce de 100 pieds, puis dans un garage du département de police du Pérou – «Des guerriers absolus», les a-t-il félicités – et une grande partie de cela alors que la nation était aux prises avec la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le conseil d’administration a établi un plan d’amélioration des immobilisations à long terme pour un centre de communications 911 à la fine pointe de la technologie et pour le construire sans augmenter les impôts. Le site logique était l’ancien département de police du Pérou sur US 6 et West Street, qui est devenu disponible lorsque le Pérou a lancé un centre d’application de la loi en 2020.

Kmetz and Associates de La Salle qui a travaillé avec le personnel pour concevoir un «éviscération complet» de l’ancienne gare et Vissering Construction a supervisé ce que Bernabei a décrit comme «un travail remarquable transformant franchement un ancien concessionnaire automobile des années 1950 en un centre 911 du 21e siècle, un que je crois est sans égal dans tout le sud de l’Illinois.

Le centre d’appels pour les répartiteurs aura de la place pour quatre travailleurs en service avec la capacité future d’étendre à six, si le besoin continue de croître.

Le coût final s’est élevé à 1,5 million de dollars. En consolidant, cependant, Bernabei a estimé que les communautés locales avaient collectivement économisé 5 millions de dollars.

“Je suggérerais respectueusement que c’est le gouvernement à son meilleur”, a-t-il déclaré.