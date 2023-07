Illinois Valley perd la deuxième consécutive, de retour à la maison jeudi – Shaw Local

À Burlington, dans l’Iowa, l’Illinois Valley Pistol Shrimp s’est rallié avec trois points en haut de la neuvième manche, mais a chuté dans l’action de la Prospect League face à l’hôte Burlington Bees mardi soir 8-7.

Les Pistol Shrimp ont maintenant une fiche de 18-22 cet été et de 6-6 en seconde période.

Le joueur de premier but Christian Graves a doublé, réussi un circuit et ramené à la maison trois points de Pistol Shrimp. Will Worthington, Chance Resetich et Alton Gyselman ont également enregistré des points produits dans la défaite en faveur du lanceur partant / perdant Ryan Keeley (2 2/3 IP, 3 ER, 1 K), les trois releveurs Pistol Shrimp autorisant des points.

Illinois Valley retourne au Pérou pour un séjour de deux matchs à domicile jeudi et vendredi contre les Bees avant de partir pour un road trip de quatre matchs. Les matchs à domicile de jeudi et de vendredi sont tous deux prévus pour les premiers lancers à 7h05.