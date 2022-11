Illinois Valley Herb Guild entend “le bon, le mauvais et le laid” sur les insectes – Shaw Local

Le maître jardinier Sharon Gallup et le maître naturaliste Sandy Miles ont présenté un programme interactif sur les insectes, mettant en vedette “Le bon, la brute et le truand” lors de la réunion du 18 octobre de l’Illinois Valley Herb Guild.

Les membres de la guilde des herbes ont découvert les différentes catégories de pièces buccales d’insectes et comment ces différences affectent les plantes. Gallup et Miles ont démontré comment mâcher, percer/sucer, siphonner et éponger les pièces buccales des insectes obtiennent les nutriments des plantes et les dommages qui en résultent pour les plantes.

Ce programme fait également partie du programme Seeds To Harvest que les maîtres jardiniers de Marshall-Putnam ont proposé dans les écoles Henry, Toluca et Hennepin.

Saviez-vous que les mouches sécrètent une substance sur leur nourriture et utilisent ensuite une action semblable à une éponge à l’extrémité de leur trompe pour obtenir des nutriments ? Des zones sombres visibles ou des trous sur les feuilles et les fruits sont la preuve qu’ils ont été visités par divers insectes. Ces différents mécanismes d’alimentation ont été démontrés à travers diverses activités pratiques dans lesquelles les participants ont pu utiliser leurs sens pour voir, éponger, percer et mâcher comme un insecte. En donnant vie à ces insectes, les participants ont acquis une nouvelle appréciation de la diversité des interactions entre les plantes et les insectes.

Contactez Bettyann Harrison, maître jardinier/coordonnateur maître naturaliste à bettyann@illinois.edu ou 309-364-2356 pour plus d’informations sur le jardinage et les sujets et programmes de ressources naturelles disponibles via Bureau, La Salle, Marshall et Putnam County University of Illinois Extension, Master Programme de jardinier/maître naturaliste.