Illinois Valley Cursillo se réunira le 12 novembre à Peterstown – Shaw Local

Illinois Valley Cursillo se réunira le samedi 12 novembre à Sts. Église Pierre et Paul à Peterstown, au sud de Mendota.

Le repas-partage commence à 18 h suivi de la messe à 19 h 30. Kim Santman parlera sur le thème de la « Communion des Saints ».

On rappelle aux participants que l’Ultreya à l’échelle du diocèse aura lieu à 17 h le samedi 5 novembre à la cathédrale Sainte-Marie de Peoria. Le thème est « Au temps de Dieu ». L’orateur est le diacre Rick Miller et le célébrant est l’évêque Lou Tylka. Les invités et les familles sont les bienvenus. Pour toute question, contactez Ray Aubry au 815 433-4733 ou rraubry@yahoo.com.