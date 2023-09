Illinois Valley Animal Rescue fait face à la surpopulation – Shaw Local

L’Illinois Valley Animal Rescue se sent un peu plus fréquenté que d’habitude. Un afflux de chiens présente une surcapacité et a besoin de personnes disposées à adopter un nouveau membre à quatre pattes dans leur foyer. Normalement, le bâtiment canin peut accueillir jusqu’à 40 chiens, mais cette semaine, ils en hébergent actuellement 55, selon la directrice du refuge, Leslie Urnikis.

Les heures d’adoption de chiens sont de 17 h à 19 h le mercredi et de 12 h à 14 h le dimanche dans leur établissement situé au 116 Industrial Drive à La Salle. Vous pouvez également prendre rendez-vous en appelant le 815-224-0061.

IVAR est toujours à la recherche de dons de nourriture pour animaux, de produits de nettoyage et bien plus encore. Il existe actuellement un besoin de pâté mixte Friskies pour aider à nourrir les chats disponibles pour adoption. Les heures d’adoption pour le bâtiment des chats sont de 17h à 19h le mercredi, de 14h à 18h le vendredi et de 13h à 15h le dimanche.