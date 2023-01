Illinois House approuve une protection accrue contre l’avortement – ​​Shaw Local

CHICAGO – (AP) – La Chambre des représentants de l’Illinois a voté vendredi pour renforcer les droits reproductifs déjà étendus de l’État et protéger l’afflux de patients hors de l’État cherchant à se faire avorter dans l’Illinois après la chute de Roe v. Wade.

La proposition “essaie de mettre des briques supplémentaires dans le mur autour de l’Illinois afin que nous ne soyons pas soumis à des attaques dans notre État par des forces extérieures”, a déclaré Ameri Klafeta, directrice du Women’s and Reproductive Rights Project pour l’American Civil Liberties Union of Illinois. .

Le projet de loi, maintenant dirigé vers le Sénat, empêcherait le gouverneur de remettre une personne accusée par un autre État si les infractions sont basées sur la fourniture ou la réception de soins de santé légaux dans l’Illinois, même s’ils sont illégaux dans l’autre État.

Le Sénat doit approuver la mesure avant qu’elle ne soit envoyée au gouverneur JB Pritzker, un démocrate. Pritzker a déclaré que le projet de loi, parrainé par la représentante démocrate de Chicago, Kelly Cassidy, fournit des “protections essentielles pour la santé reproductive” qu’il a hâte de promulguer “dès que possible”.

Cela offrirait également une protection aux prestataires de soins de santé affirmant le genre, tels que les traitements hormonaux, et permettrait aux infirmières autorisées et aux assistants médicaux de pratique avancée d’effectuer des procédures d’avortement qui ne nécessitent pas d’anesthésie générale.

Depuis que la décision Dobbs c. Jackson de la Cour suprême des États-Unis a laissé le droit à l’avortement aux États, Planned Parenthood of Illinois a vu plus de patientes avortées hors de l’État que jamais auparavant, a déclaré l’organisation, qui a annoncé son soutien au projet de loi vendredi.

La Californie, New York, le Massachusetts, le New Jersey et le Connecticut ont adopté une législation similaire pour protéger les droits à l’avortement après Roe, selon Klafeta.

