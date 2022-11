Illinois Fraternal Order of Police Starved Rock Lodge 338 formulaires pour servir les agents des forces de l’ordre à La Salle, comtés de Bureau – Shaw Local

L’Illinois Fraternal Order of Police Starved Rock Lodge 338 a été organisé le 22 novembre et offre un plaidoyer, un soutien et des avantages fraternels aux agents en service actif et à la retraite des forces de l’ordre dans les comtés de La Salle et de Bureau.

“Nous sommes heureux et honorés de faire partie de la plus grande organisation fraternelle du pays représentant les hommes et les femmes des forces de l’ordre”, a déclaré le président de la Loge 338, Darin Crask. “La région de Starved Rock contient de beaux paysages, des citoyens travailleurs et honnêtes, et certains des fonctionnaires les plus dévoués de l’État qui portent un badge. Nous espérons avoir bientôt un impact sur la qualité de vie de nos agents et sur les personnes qu’ils servent et protègent.

Les officiers de StarvedRock FOP Lodge 338 comprennent Darin Crask, président du département de police d’Earlville; Brian Zebron, service de police de La Salle, vice-président ; Kendra Wolford, service de police de Princeton, secrétaire ; Mark Razny, service de police de Seneca, trésorier ; et Tom Richardson, département de police d’Earlville, sergent d’armes. Les membres de la Loge 338 comprennent des officiers actuels et passés des services de police de La Salle, Seneca, Utica, Princeton et Earlville.

Les membres potentiels du lodge comprennent des professionnels de l’application de la loi, actifs ou retraités, des régions des comtés de La Salle et de Bureau. Cela comprend les agents de police à temps plein et à temps partiel, les agents correctionnels des États et des comtés, les agents de police de la conservation, le personnel assermenté des télécommunications et de répartition, les agents des services judiciaires, les agents de police des services communautaires, les chefs de police, les shérifs et les coroners de comté.

L’Ordre Fraternel de la Police, fondé en 1915, est la plus grande organisation d’officiers de police assermentés aux États-Unis. Le FOP de l’Illinois, créé en 1963, est le deuxième plus grand pavillon d’État, représentant plus de 34 000 policiers en service actif et à la retraite – plus de 10% de tous les membres du FOP à l’échelle nationale. Aller à www.ilfop.org pour plus d’informations.