Illinois AP Media Editors annonce les prix de journalisme 2021

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Margaret Holt, ancienne rédactrice en chef du Chicago Tribune, a été nommée vendredi la lauréate de la Ligue Lincoln 2022 lors de la présentation des Illinois Associated Press Media Editors Awards à l’hôtel President Abraham Lincoln à Springfield.

Holt a terminé sa carrière au Tribune en janvier en tant que rédactrice des normes. Elle a également été la première femme rédactrice sportive du journal. La Lincoln League rend hommage aux journalistes de longue date de l’Illinois pour leurs contributions professionnelles à l’industrie.

Les lauréats de l’IAPME ont également été annoncés pour l’excellence du journalisme dans les actualités, les sports, les reportages, les éditoriaux, les chroniques et les photos à partir de 2021.

Lauréats de la Division I :

Excellence générale : Première place, The Southern Illinoisan ; deuxième place, Herald & Review; troisième place, Effingham Daily News.

Meilleure narration numérique : Première place, Herald & Review, 25e anniversaire des tornades de Decatur, personnel ; deuxième place, Herald & Review, Golden Knights, Clay Jackson; troisième place, Herald & Review, Bird Boxes, Clay Jackson.

Service public : première place, Effingham Daily News, COVID et notre communauté, personnel ; Dixon Telegraph, DCFS a sondé la maison cinq fois avant la mort de Kathleen Schultz, 7 ans; troisième place, The Quincy Herald-Whig, questions fiscales du comté de Pike, Drew Zimmerman.

Couverture d’entreprise : première place, Northwest Herald, Flooding on the Fox, Sam Lounsberry, Cassie Buchman et Emily Coleman (cette histoire a également été sélectionnée comme gagnante du concours de la Division I ); deuxième place, DeKalb Daily Chronicle, le transfert du propriétaire se profile alors que la ville de DeKalb cible les bâtiments Hunter Properties, Katie Finlon et Kelsey Rettke; troisième place, The Southern Illinoisan, High school affecte près de 900 000 $ de subvention de secours COVID-19 sur le terrain de football, Kallie Cox.

Nouvelles générales : première place, Northwest Herald, un homme reconnu coupable en 1997 du meurtre d’un enfant en bas âge d’Elgin appelle la mort un accident, Katie Smith ; deuxième place, Dixon Telegraph, A Slap In The Face, Rachel Rodgers et Kathleen Schultz; troisième place, DeKalb Daily Chronicle, le drame Clerk revient avec les élus nouvellement élus, Katie Finlon et Kelsey Rettke.

Caractéristique : Première place, La Salle NewsTribune, Fiesta !, Tom Collins ; deuxième place, Makayla Holder, étudiant en aviation du Southern Illinoisan, SIU dont on se souvient après un tragique accident de moto; troisième place, The Southern Illinoisan, Pourquoi avez-vous reçu le vaccin COVID-19 ?, Marilyn Halstead.

Histoire sportive : première place, héraut et revue, papillons, prières et Ashtyn, James Boyd ; deuxième place, Quincy Herald-Whig, La vie de Riley, Matt Schuckman; troisième place, Herald & Review, je suis tellement béni: les joueurs, les entraîneurs et les amis honorent Tom Saunches de LSA, Matthew Flaten.

Rapports commerciaux : première place, Northwest Herald, Domino’s Pizza à Cary aurait fait pression sur le personnel pour qu’il travaille après une exposition au COVID-19, selon des documents, Kelli Duncan ; deuxième place, DeKalb Daily Chronicle, Amazon a payé 6,3 millions de dollars pour près de 59 acres de terrain à DeKalb, Katie Finlon et Kelsey Rettke ; troisième place, Dixon Telegraph, Où sont tous les travailleurs ?, personnel.

Photo d’actualité : première place, The Alton Telegraph, commémoration des victimes d’Amazon, John Badman ; deuxième place, The Alton Telegraph, McDonald’s Destroyed, John Badman; troisième place, The Alton Telegraph, Top off rescue, John Badman.

Photo vedette : Première place, The Alton Telegraph, Travail épuisant, John Badman (cette photo a également été sélectionnée comme gagnante du concours) ; deuxième place, The Southern Illinoisan, Winter walk, Byron Hetzler; troisième place, The Alton Telegraph, défilé commémoratif, John Badman.

Portrait/Personnalité : Première place, The Dixon Telegraph, Water Legend, Alex T. Paschal ; deuxième place, le DeKalb Daily Chronicle, Hommage aux vétérans, Mark Busch ; troisième place, Northwest Herald, Inséparables, Matthew Apgar.

Photo de sport : Première place, The Southern Illinoisan, Hauts et bas, Byron Hetzler ; deuxième place DeKalb Daily Chronicle, L’esprit sportif à son meilleur, Mark Busch; troisième place, Dixon Telegraph, Moon Shot, Alex T. Paschal.

Lauréats de la Division II :

Excellence générale : Première place, Chicago Sun-Times, personnel ; deuxième place, The Daily Herald, personnel; troisième place, Le Pantagraphe, personnel.

Meilleure narration numérique : première place, Chicago Tribune, Échecs avant les incendies, Cecilia Reyes, Madison Hopkins et Jonathon Berlin ; deuxième place, Chicago Sun-Times, Through the flames, Jesse Howe; troisième place, Chicago Sun-Times, Une chronologie détaillée du tournage d’Adam Toledo, Jesse Howe et Andy Boyle.

Service public : Première place, Chicago Tribune, Les échecs avant les incendies, Cecilia Reyes et Madison Hopkins ; deuxième place, Chicago Sun-Times/Better Government Association, Le bilan coûteux des arrestations de drogue sans issue, Frank Main, Casey Toner et Jared Rutecki ; troisième place, Chicago Sun-Times, Preserving homes in historic Black Chicago Figures, Maudlyne Ihejirika.

Couverture de l’entreprise : première place, Chicago Tribune, une arme à feu, 27 fusillades, personnel (cette histoire a également été sélectionnée comme gagnante du concours Division II) ; Chicago Sun-Times, échecs d’évaluation foncière du comté de Cook, Tim Novak, Lauren FitzPatrick et Caroline Hurley ; troisième place, Chicago Sun-Times, What’s in Illinois’ legal weed?, Stephanie Zimmerman et Tom Schuba.

Nouvelles générales : Première place, Preservicing homes of historic Black Chicago Figures, Maudlyne Ihejerika ; deuxième place, The Daily Herald, La maison de notre voisin a disparu, Katlyn Smith, Lauren Rohr et Scott Morgan ; troisième place, The Dispatch-Argus, Bridging the past, Brooklyn Draisey.

Caractéristique : Première place, Chicago Sun-Times, Retour du bord du gouffre, Patrick Finley ; deuxième place, Chicago Tribune, Women in radio call out culture toxique et sexiste, Tracy Swartz, Christy Gutowski et Stacey Wescott ; troisième place, Chicago Sun-Times, Dans l’obscurité, Anne Costabile.

Sports Story : Première place, Chicago Tribune, Steve McMichael dans un combat vicieux contre la SLA, Dan Wiederer ; deuxième place, Chicago Tribune, Lawsuits apporte un examen minutieux au comportement d’un ancien entraîneur des Blackhawks, Phil Thompson et Christy Gutowski; troisième place, Chicago Sun-Times, Retour du bord du gouffre, Patrick Finley.

Rapports commerciaux : Première place, Chicago Tribune, Les conséquences des troubles civils de Chicago en 2020, personnel ; deuxième place, Chicago Sun-Times, Qu’y a-t-il dans l’herbe légale de l’Illinois ?, Stephanie Zimmermann et Tom Schuba ; troisième place, The Dispatch-Argus, grève de John Deere, Cara Smith.

Photo d’actualité : Première place, Journal Star, Matt Dayhoff, 12 ans, meurt dans un incendie ; deuxième place, Chicago Sun-Times, Salutes for a slain cop, Ashlee Rezin; troisième place, Daily Herald, Celebrating release, Brian Hill.

Photo vedette : première place, Daily Herald, A-mazing tournesols, Jeff Knox ; deuxième place: Chicago Sun-Times, Carpe record Wheeling dans une rue de Chicago dans un caddie, Daisy Schultz; troisième place, Belleville News-Democrat, A Starr in the making, Derik Holtmann.

Portrait/Personnalité : First Place, Daily Herald, adolescent dur, Brian Hill ; deuxième place, Chicago Sun-Times, petite-fille d’esclaves, Anthony Vazquez ; troisième place, The Pantagraph, survivant de la pandémie, David Proeber.

Photo de sport : Première place, Daily Herald, Made It !, John Starks ; deuxième place, Daily Herald, Eyeing his Helmet, Brian Hill; troisième place, Journal Star, rejet de Bradley, Matt Dayhoff.

Les gagnants de la chronique et de la rédaction éditoriale ont été jugés dans une seule division.

Colonne : Première place, Chicago Sun-Times, John W. Fountain ; deuxième place, Chicago Sun-Times, Neil Steinberg ; troisième place, Daily Southtown, Ted Slowik.

Rédaction éditoriale : première place, Northwest Herald, Mark Baldwin ; deuxième place, Lee Bey; troisième place, Chicago Sun-Times, comité de rédaction du Sun-Times.

