Illinois AG dit de garder ces cadeaux hors de vos listes

Le procureur général Kwame Raoul a publié cette semaine un guide de cadeaux à ne pas acheter qui comprend certains pistolets jouets, des hochets qui peuvent étouffer les bébés et des écouteurs qui peuvent s’enflammer.

Le Guide d’achats sécuritaires 2022 pour les acheteurs des Fêtes met en lumière les jouets, les produits pour enfants et les articles ménagers récemment rappelés.

Le guide comprend des descriptions détaillées et des photographies de produits pour enfants rappelés au cours de la dernière année, y compris des jouets qui présentent des risques d’étouffement et des véhicules tout-terrain qui peuvent prendre feu.

“J’encourage les acheteurs à consulter le Guide d’achats sûrs annuel de mon bureau pour assurer des vacances en toute sécurité”, a déclaré Raoul dans un communiqué de presse. “Ce guide simple aidera les acheteurs à éviter d’acheter des produits rappelés et leur indiquera également quoi faire s’ils ont déjà un article rappelé chez eux.”

Les consommateurs peuvent consulter et télécharger le Guide d’achat sécuritaire 2022 auprès du procureur général site Internet, illinoisattorneygenral.gov. Les alertes de rappel sont disponibles directement en vous inscrivant sur rappels.gov.

Les produits du guide comprennent des jouets, des ensembles de musique, des livres tactiles, des sucettes, des attaches et des hochets qui ont été rappelés en raison de risques d’étouffement causés par des pièces qui peuvent se détacher.

Raoul a exhorté les gens à être conscients des vélos électriques, des pistolets jouets et des écouteurs avec des batteries qui peuvent surchauffer, s’enflammer et présenter des risques d’incendie. Des lampes de poche et des vélos électriques ont été rappelés en raison de dysfonctionnements du loquet de la batterie, qui entraînent une chute inattendue des batteries et créent des dangers.

Le guide comprend également :

• Vêtements de nuit potentiellement inflammables

• Vêtements et jouets qui dépassent les niveaux de plomb autorisés

• Jouets électroniques et autres articles alimentés par de petites piles bouton qui peuvent être ingérées par les enfants, qui peuvent également insérer les piles dans le nez et les oreilles, entraînant des brûlures internes

• Lits superposés qui présentent des risques de piégeage et d’étranglement en raison de la conception des échelles et des huches sur le dessus de la commode

• VTT et casques de sécurité non conformes aux normes de sécurité

Le bureau du procureur général a noté que bien que de nombreux produits aient été rappelés, le guide peut être utilisé pour identifier les articles encore trouvés sur le marché de l’occasion ou peut-être déjà chez les consommateurs.