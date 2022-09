Illinois 65e Dist. le candidat Robertson organise un événement de campagne à Genève – Shaw Local

GENÈVE – La candidate des Amis du 65e district de l’Illinois, Linda Robertson, scientifique et propriétaire d’une petite entreprise à Saint-Charles, animera « Rock the 65th ! » mettant en vedette le groupe de rock de banlieue ouest JEB à 18 heures le 20 septembre à Penrose Brewing 509 Stevens St., Genève, a annoncé sa campagne dans un communiqué de presse.

Les billets sont disponibles au coût de 50 $ au secure.actblue.com/donate/il65rockset comprennent deux boissons et des apéritifs.

JEB – John Engelmann Band – joue de la musique rock originale qu’Engelmann décrit comme « tous les plats originaux, avec une bonne dose de funkabilly country badigeonné sur des morceaux fumants de médaillons rock classiques. Vous ne connaîtrez pas les chansons, mais vous les aimerez.

Robertson, un démocrate, se présente contre le républicain sortant Dan Ugaste de Genève lors des élections générales du 8 novembre.

Dan Ugasté Représentant de l’État de l’Illinois, Dan Ugaste, R-Genève (Photo du dossier Shaw Media)

Robertson est entré dans la course après avoir vu qu’Ugaste pourrait autrement courir sans opposition.

“J’ai passé ma carrière dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes en tant que scientifique”, a déclaré Robertson dans le communiqué. «Je suis donc bien placé pour défendre le droit d’une femme à prendre des décisions en matière de soins de santé pour son propre corps, soutenir une législation de bon sens sur les armes à feu pour aider à assurer la sécurité de nos enfants et promouvoir des initiatives climatiques scientifiquement fondées qui ne sont pas seulement bonnes pour la planète , mais bon pour les travailleurs de l’Illinois et une économie florissante.

Robertson a déclaré dans le communiqué que des partisans de tout le district se sont mobilisés pour montrer leur soutien et leur enthousiasme pour sa campagne.

“J’ai frappé à des centaines de portes et j’ai pris le temps d’écouter vraiment ce qui est important pour les personnes qui vivent et travaillent dans le 65e district”, a déclaré Robertson dans le communiqué. “Ils sont ravis de soutenir un scientifique et propriétaire de petite entreprise comme moi qui se soucie de faire passer ses besoins avant la politique partisane.”

Elle a dit que l’enthousiasme est évident dans les événements communautaires, comme à Rock the 65th !, où des personnes de divers horizons se portent volontaires pour sa campagne.

« Basculez le 65e ! soutiendra non seulement ma candidature, ce sera également une célébration de la communauté et de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour faire passer les problèmes qui comptent le plus pour les gens », a déclaré dans le communiqué. “Les personnes qui tendent la main pour aider cette campagne sont vraiment remarquables.”

Robertson a été approuvé par ses collègues scientifiques, les représentants américains Sean Casten, D-Downers Grove, Bill Foster, D-Naperville, le Sierra Club et l’AFL-CIO.

Plus d’informations sont disponibles sur votelinda65.com.