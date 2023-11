Illégal ou chemin vers la grandeur ?

Le fondateur d’Infosys, Narayana Murthy, a récemment suscité une controverse sur les réseaux sociaux lorsqu’il a déclaré que les jeunes Indiens devraient travailler 70 heures par semaine pour stimuler l’économie du pays.

Les dirigeants de l’industrie qui se sont entretenus avec CNBC ont convenu que cela était nécessaire pour que le pays en développement puisse être compétitif sur la scène mondiale.

Le concept d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est « très occidental », a déclaré Ayushmaan Kapoor de Xeno. “Si nous voulons atteindre la grandeur… c’est le nombre d’heures et le genre de sacrifices que nous devons faire.”

Les Indiens travaillent actuellement en moyenne 47,7 heures par semaine, selon l’Organisation internationale du travail. Obturateur Gc | E+ | Getty Images

Le fondateur d’Infosys, Narayana Murthy, a récemment déclenché une controverse sur les réseaux sociaux lorsqu’il a déclaré que les jeunes devraient travailler 70 heures par semaine pour stimuler l’économie indienne. Alors que beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur dégoût face aux commentaires de Murthy, les dirigeants de l’industrie qui ont parlé à CNBC ont convenu que cela pourrait être nécessaire si l’Inde veut être compétitive sur la scène mondiale. “Si vous voulez être n°1, si vous voulez être le meilleur, les jeunes doivent travailler dur et consacrer des heures à ce travail”, a déclaré Ayushmaan Kapoor, fondateur de la société de développement de logiciels Xeno. “L’Inde essaie véritablement de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Si nous voulons atteindre la grandeur, alors oui, c’est le nombre d’heures et le genre de sacrifices que nous devons faire”, a déclaré Kapoor. Les Indiens travaillent actuellement en moyenne 47,7 heures par semaine, soit plus qu’aux États-Unis (36,4), au Royaume-Uni (35,9) et en Allemagne (34,4), selon le Organisation Internationale du Travail. Ils travaillent également plus que d’autres pays asiatiques tels que la Chine (46,1), Singapour (42,6) et le Japon (36,6), selon les données de l’OIT. Murthy, le beau-père du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a critiqué la jeune génération pour avoir adopté des « habitudes peu souhaitables » venues de l’Occident, en déduisant qu’elle ne travaille pas assez dur. “La productivité du travail en Inde est l’une des plus faibles au monde. Nos jeunes doivent dire : ‘C’est mon pays, je veux travailler 70 heures par semaine'”, a-t-il déclaré lors d’un podcast avec le philanthrope indien TV Mohandas Pai en octobre. “Ce sont eux qui peuvent construire le pays avec enthousiasme.” Cela ne devrait pas surprendre, car de nombreux Indiens travaillent déjà entre 55 et 60 heures par semaine, selon Vivek Mudaliar, qui a plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines dans des entreprises de renommée mondiale comme Reliance Industries, DBS Bank et HSBC. “C’est la réalité en Inde, en particulier pour ceux qui travaillent avec des clients internationaux et ont des appels et des réunions à des heures indues”, a déclaré Mudaliar, affirmant que les commentaires négatifs concernant l’opinion de Murthy ne sont qu’une “réaction instinctive”. Il a déclaré à CNBC que “70 heures semblent être un nombre très élevé. Les gens n’auraient pas autant réagi s’il avait dit 60 heures”.

Les remarques de Murthy ont déclenché un débat houleux sur les réseaux sociaux, certains étant en désaccord avec le milliardaire de la technologie. “Réussir à perdre la raison n’est pas un compromis que je suis prêt à faire”, a déclaré l’un d’entre eux. utilisateur sur X, anciennement Twitter. Dégoulinant de sarcasme, un autre utilisateur des réseaux sociaux a déclaré : “Pourquoi ne voudriez-vous pas travailler 70 heures par semaine et vous suicider en même temps pour contribuer à remplir les poches de ces méprisables milliardaires ?” Le concept de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est « très occidental », a déclaré Kapoor, expliquant que les pays développés disposent d’une bonne force économique et d’actifs sur lesquels ils peuvent « compter pour les 100 prochaines années ». D’un autre côté, l’Inde a “déjà perdu beaucoup de temps” et “chaque citoyen doit y consacrer un certain nombre d’heures pour que l’économie dans son ensemble se développe”, a-t-il déclaré.

Kapoor a également encouragé les employés à travailler en parallèle dans le cadre de leur semaine de travail de 70 heures. “Qu’il s’agisse de travailler dans la même organisation pendant 70 heures, de deux ou trois emplois ou d’une activité secondaire… vous travaillez dur.” Syndicat indien, Syndicat des employés indiens des technologies de l’information et des services ITeSa condamné les commentaires de Murthy, affirmant qu’une semaine de travail de 70 heures est « illégale » et que les employés ne devraient pas être obligés de travailler plus de 48 heures par semaine, ce qui revient à 8 heures par jour pour une semaine de travail de 6 jours. “Avec l’automatisation croissante, il faut une réduction constante des heures de travail pour avoir plus de temps de création et de loisirs, ce qui améliore la productivité”, a déclaré le syndicat. L’OIT partage cette position, expliquant que les conséquences des longues heures de travail peuvent affecter la sécurité et les performances au travail. “Les effets à long terme peuvent inclure une incidence accrue de maladies, d’infections chroniques et de maladies mentales”, a déclaré l’organisation à CNBC.

Bien que certains dirigeants de l’industrie soutiennent les commentaires de Murthy, ils ont souligné que les entreprises devraient offrir plus de flexibilité aux employés pour les motiver à travailler plus dur. “Donner aux gens la possibilité de choisir leurs horaires et leurs espaces de travail est une condition importante pour être productifs”, a déclaré Chandrasekhar Sripada, professeur de comportement organisationnel à l’Indian School of Business. “Nous nous sommes éloignés de l’idée selon laquelle une enrégimentation stricte est la seule recette du succès.” Cependant, le travail acharné « reste toujours un gage de réussite », a-t-il souligné.

Offrir aux employés des horaires flexibles encouragera davantage de mères qui travaillent à entrer sur le marché du travail. Mayur Kakade | Instant | Getty Images

Mudaliar a appelé à accorder plus de flexibilité aux mères qui travaillent, ce qui, selon lui, augmentera le nombre de femmes qui travaillent en Inde. « Exiger de longues heures de travail peut perpétuer l’inégalité entre les sexes sur le lieu de travail, rendant plus difficile pour les femmes de progresser dans leur carrière et exacerbant les écarts de rémunération entre les sexes », a déclaré l’OIT. “Cela peut également entraver les efforts de diversité et d’inclusion au sein des entreprises en décourageant les femmes de rejoindre ou de rester dans l’organisation.” Taux d’activité des femmes de 15 ans et plus s’élevait à 32,8% en 2021 à 2022une légère augmentation de 32,5 % en 2020 à 2021. “Les mères qui travaillent reçoivent beaucoup de soutien car les gens comprennent qu’elles jouent un double rôle. Mais est-ce à 100% ? Non. Nous devons encore faire un pas en avant et leur donner plus de flexibilité”, a déclaré Mudaliar.

Le modèle chinois de surmenage n’est pas souhaitable et je ne pense pas que nous devrions le suivre. Chandrasekhar Sripada École indienne de commerce