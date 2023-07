Illégal 3: Akshay Oberoi CONFIRME la prochaine saison, partage des détails intéressants

Acto de renomr Akshay Oberoi a officiellement annoncé son implication dans la troisième saison à venir de la série dramatique judiciaire très acclamée, « Illegal ». Akshay est sur le point de reprendre son rôle captivant d’avocat qualifié, emmenant le public dans un autre voyage passionnant à travers les subtilités du système juridique. L’émission au cours de ses deux premières saisons a gagné un public fidèle avec une cote d’approbation sur IMDb de 8,1.

Akshay Oberoi joue le fils d’un avocat pénaliste

Après le succès retentissant des deux premières saisons, « Illegal » a captivé les téléspectateurs du monde entier avec son récit captivant, ses performances stellaires et ses thèmes stimulants. L’émission explore les complexités du système juridique indien tout en plongeant dans la vie personnelle et professionnelle des personnages impliqués.

La représentation par Akshay Oberoi du fils d’un avocat pénaliste dans la série lui a valu un large succès critique, laissant le public attendre avec impatience son retour pour le troisième volet. Exprimant son enthousiasme à l’idée de reprendre le personnage, Akshay Oberoi a déclaré: « Je suis ravi de me mettre à nouveau dans la peau de mon personnage et de poursuivre ce voyage exaltant avec » Illégal « . L’opportunité de plonger plus profondément dans les complexités du monde juridique et d’explorer de nouvelles dimensions du personnage est incroyablement épanouissante en tant qu’acteur. J’ai hâte de collaborer avec les acteurs et l’équipe talentueux pour donner vie au prochain chapitre de cette série passionnante. »

La troisième saison de « Illegal » devrait être tournée à Delhi et Mumbai. La série dramatique légale Illégal met également en vedette Neha Sharma, Piyush Mishra, Satyadeep Mishra reviendra pour une autre saison. L’émission est dirigée par Sahir Raza et sera diffusée sur Voot Select.