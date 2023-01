Ill. Le Sénat approuve l’interdiction des armes à feu, les démocrates de la Chambre sont d’accord avec les changements – Shaw Local

SPRINGFIELD, Illinois – (AP) – Le Sénat de l’Illinois a approuvé l’interdiction des armes semi-automatiques lundi, quelques heures après que le gouverneur JB Pritzker a prêté serment pour un second mandat et a exprimé son dégoût pour les fusillades si fréquentes que chacun “a besoin d’un titre pour que vous sachiez lequel nous nous référons.

Le plan du Sénat diffère légèrement de la récente version adoptée par la Chambre, mais malgré les objections initiales des démocrates de la Chambre, le président Emanuel “Chris” Welch a rejoint Pritzker et le président du Sénat Don Harmon dans une déclaration confirmant que la Chambre devrait approuver la mesure mardi et l’envoyer à Pritzker.

Les républicains, votant contre la question qui a été approuvée 34 contre 20, ont prédit que la loi serait annulée par le tribunal comme inconstitutionnelle.

“Nous avons été confrontés à la violence armée de toutes les manières depuis bien trop longtemps”, a déclaré Harmon, un démocrate de la banlieue de Chicago d’Oak Park qui a parrainé la législation. “Nous avons de nombreuses lois en vigueur, mais en fin de compte, la prolifération d’armes de grande puissance dont la base initiale était le combat militaire n’a pas sa place dans le commerce commun ou dans nos rues.”

La législation interdirait la fabrication ou la possession de dizaines de marques et de types de fusils et de pistolets à tir rapide, d’armes à feu de calibre .50 et d’accessoires qui améliorent la puissance de feu d’une arme. Ceux qui possèdent actuellement de telles armes ne seraient pas tenus de les remettre mais devraient les enregistrer auprès de la police de l’État de l’Illinois – y compris les numéros de série, une disposition initialement supprimée par le Sénat mais rétablie après les objections des partisans de la Chambre.

Les marchands titulaires d’une licence fédérale pour vendre de telles armes pourraient se débarrasser de leur inventaire actuel en les retournant aux fabricants ou en les vendant.

Le sénateur Chapin Rose, un républicain de Mahomet, à environ 180 miles au nord-est de Saint-Louis, a lu une liste de plus de deux douzaines de lois interdisant la possession ou l’utilisation d’armes à feu ou des restrictions sur certains types tels que les mitrailleuses.

“Chaque fois que je décroche et que je lis à propos d’une fusillade, c’est quelqu’un qui est déjà un criminel condamné qui, en vertu de cette liste de lois existantes que je viens de lire, n’est pas autorisé à avoir une arme à feu en premier lieu”, a déclaré Rose. “Pourquoi ne pas poursuivre les méchants, les mettre derrière les barreaux et les y garder ?”

L’interdiction des armes semi-automatiques était une priorité de campagne pour Pritzker, en particulier après qu’un homme armé a tué sept personnes et en a blessé 30 lors d’une fusillade lors d’un défilé le 4 juillet dans la banlieue de Chicago à Highland Park.

“J’en ai assez de vivre dans un monde où une fusillade de masse a besoin d’un titre, alors vous savez à quoi nous faisons référence”, a déclaré Pritzker après son investiture lundi après-midi. “Hôpitaux, lycées, maisons, défilés, bureaux – aucun endroit, géographique ou autre, n’a été épargné par la menace de la violence armée.”

Pritzker a déclaré plus tôt que les législateurs devraient viser les «armes de guerre». Le sénateur Neil Anderson, un républicain de la communauté andalouse du fleuve Mississippi, a noté que deux armes à feu que l’armée utilise toujours ne sont pas interdites. Harmon a noté que ces armes tiraient des cartouches de capacités inférieures à celles du projet de loi – 10 cartouches pour les fusils et 15 pour les pistolets.

Le plan élargirait également la loi «drapeau rouge» de l’État, qui permet à un tribunal de confisquer les armes d’une personne considérée comme un danger pour elle-même ou pour les autres jusqu’à un an à partir des six mois actuels.

La sénatrice Julie Morrison, la démocrate de Lake Forest qui a parrainé cette loi de 2018 et participé au défilé de Highland Park, a appelé à soutenir la proposition.

“La violence armée a été normalisée”, a déclaré Morrison. “Le meurtre impitoyable de nos enfants et de nos enseignants dans nos écoles, de nos voisins dans les épiceries ou de nos amis et de notre famille célébrant l’anniversaire de notre nation lors d’un défilé doit cesser.”

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor