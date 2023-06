Ilkay Gundogan signe un contrat de trois ans avec Barcelone

L’ancien milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, aurait accepté un contrat avec Barcelone. L’international allemand quitte maintenant les champions de Premier League après sept ans avec le club. City avait espéré convaincre Gundogan de rester, mais il est maintenant prêt à rejoindre les géants espagnols à la place.

Sports du ciel rapporte que l’offre de contrat de la ville a été un point de rupture majeur dans les négociations. Le club anglais aurait proposé au milieu de terrain un contrat d’un an, avec une option pour une année supplémentaire. Le précédent contrat de Gundogan avec City a expiré ce mois-ci, faisant de lui un agent libre. Les officiels de l’équipe étaient réticents à offrir au joueur de 32 ans un contrat pluriannuel garanti. Néanmoins, le Barça a pu répondre aux souhaits du joueur.

Ilkay Gundogan apporte succès et expérience à Barcelone

Malgré son âge, Gundogan était une figure influente et clé de l’équipe de City. L’Allemand avait été capitaine du club et a disputé plus de 50 matches au total au cours de la saison 2022/23. Il a également joué sur le terrain lors de grands matchs tout au long de la campagne triplée.

En fait, Gundogan a marqué des buts clés lors des matchs de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup la saison dernière. Son doublé en finale de la FA Cup contre ses rivaux Manchester United a essentiellement donné la coupe à City.

City accepte des frais de 38 millions de dollars pour le milieu de terrain de Chelsea

Les vainqueurs de la Ligue des champions ont cependant déjà tenté d’amortir le coup du départ de Gundogan. City a convenu d’un montant pouvant atteindre 38 millions de dollars avec Chelsea pour Mateo Kovacic. Le club devrait initialement payer environ 32 millions de dollars, le reste étant basé sur des ajouts potentiels. Kovacic est un pilier du milieu de terrain de Chelsea depuis qu’il a signé avec le club de l’ouest de Londres en 2018.

Gundogan rejoint maintenant un milieu de terrain bondé du Barca qui comprend Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Franck Kessie. Cependant, les géants espagnols ont récemment perdu la légende Sergio Busquets en tant qu’agent libre. Le capitaine de l’équipe part après avoir passé toute sa carrière en club avec le Barça. Le leadership de Gundogan, ainsi que son jeu exceptionnel, seront un ajout essentiel à l’équipe.

