Ilkay Gundogan rompt le silence sur l’avenir du transfert après avoir marqué deux buts en finale de la FA Cup pour Manchester City

Le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, a offert un aperçu de ses projets futurs pour l’expiration de son contrat au club cet été.

Depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund en 2016, Gundogan a remporté d’innombrables trophées à City et est devenu un membre indispensable de l’équipe de Pep Guardiola.

Cela a été mieux mis en évidence par son excellente performance finale de la FA Cup contre Manchester United où il a marqué un doublé, y compris le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup. Il a également remporté le prix de l’homme du match, avant de soulever le trophée en tant que capitaine du club.

Le contrat du joueur de 32 ans au stade Etihad doit expirer, cependant, avec des spéculations liant Gundogan à une sortie du club, Barcelone étant plus particulièrement intéressée.

Cependant, malgré cet intérêt, Gundogan a déclaré à la BBC qu’il n’avait encore rien décidé.

« Rien n’est encore décidé », a déclaré Gundogan. « Nous allons voir ce qui va se passer. »

Sortie espagnole sport rapporte que l’Allemand rejoindra Barcelone dans la fenêtre de transfert. Selon le rapport, le Barça lui aurait proposé un contrat de trois ans, influençant sa décision finale.

Avec l’offre d’un contrat de trois ans, sport suggère également que Gundogan réduira son salaire au Camp Nou afin de concrétiser ce déménagement. Le Barça doit respecter les règles du fair-play financier, ce qui signifie qu’offrir un contrat à plus long terme avec moins de salaires répond beaucoup mieux à leurs besoins.

Le manager de Barcelone, Xavi, serait un grand fan de Gundogan et le placerait directement dans le onze de départ aux côtés de Frenkie De Jong, Pedri et Gavi. Le départ de Sergio Busquets offre également plus d’espace dans l’entrejeu.

Avec un match de plus à jouer dans la saison de City, Gundogan s’abstiendra d’annoncer ses futurs plans de carrière. Ce match se déroule contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, où Manchester City vise à assurer le triplé.

Ayant déjà remporté le trophée de la Premier League, et plus récemment la FA Cup contre ses rivaux Manchester United, Gundogan pourrait signer sa carrière à City en empochant l’honneur insaisissable dans son armoire à trophées.

Lors de ses 303 apparitions dans toutes les compétitions pour Manchester City au cours de ses sept saisons au club, Gundogan a marqué 60 buts et remporté 11 trophées au total – avec encore un à jouer.