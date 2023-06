Ilkay Gündogan quitte Manchester City avec le statut de légende assuré | Ne gagnera pas

jelkay Gündogan est arrivé à Manchester City blessé et sa première saison s’est terminée avant Noël à cause d’une déchirure du ligament croisé. Ce fut un début peu propice pour l’Allemand, mais il part sept ans plus tard en tant qu’élément clé d’une équipe historique qui a remporté un triplé.

Pep Guardiola connaissait la valeur du milieu de terrain et en a fait sa première signature à City à l’été 2016 pour un maigre 20 millions de livres sterling du Borussia Dortmund. Même s’il a rejoint Barcelone pour rien, City sait qu’ils ont fait une bonne affaire, et Gündogan sera éternellement reconnaissant pour les cinq titres de Premier League, deux FA Cups, quatre Coupes de la Ligue et, surtout, le dernier chapitre : un triomphe en Ligue des champions en Istanbul.

Il est préférable de commencer par la fin. Erling Haaland a fait la une des journaux pour son record de buts ridicule après avoir suivi les traces de Gündogan en quittant Dortmund pour Manchester, mais derrière lui, le milieu de terrain a été celui qui a tiré les ficelles et conduit City au succès. Dans les dernières semaines de la saison, alors que le titre était en jeu, Gündogan a marqué deux fois contre Leeds et Everton pour s’assurer que City a creusé l’écart sur Arsenal. « J’aimerais dire, vous venez de dire que vous ne pensez pas que vous êtes un joueur spécial, vous êtes un joueur spécial », a déclaré Roy Keane à Gündogan après avoir scellé son dernier titre. Un signe de l’humilité de l’homme de la ville qui part et de la haute estime que le football lui accorde.

Ce n’était pas la première fois qu’il faisait partie intégrante d’un triomphe en Premier League, comme le suggère sa collection de médailles. La saison précédente, alors que City risquait un échec catastrophique à domicile lors de la dernière journée contre Aston Villa pour offrir le titre à Liverpool, Gündogan est sorti du banc et a marqué deux fois pour aider à renverser la vapeur et sceller une victoire spectaculaire.

Rester au frais dans des situations sous pression, c’est ce que fait Gündogan. Il a toujours semblé imperturbable sur le terrain depuis son arrivée en Premier League. Rien ne dérange l’homme. À Wembley plus tôt ce mois-ci, il a montré son incroyable technique, associée à des veines glacées pour marquer deux buts fantastiques contre Manchester United en finale de la FA Cup et cimenter son statut de légende au stade Etihad.

Les buts n’étaient pas la raison pour laquelle Gündogan a été amené à City, mais ces moments exceptionnels seront ce dont on se souviendra. Son impact le plus révélateur a été la façon dont il a opéré et évolué au milieu de terrain au cours de son époque avec City. Comme David Silva, un joueur auquel Kevin De Bruyne a comparé Gündogan, l’Allemand était quelqu’un qui savait où trouver de l’espace et maximiser son utilisation pour faire avancer City.

Gündogan est devenu plus offensif au fur et à mesure que son temps avec le club avançait, étant capable de chronométrer parfaitement les courses – que les adversaires avaient du mal à suivre – dans les zones où il pouvait faire le plus de dégâts. Chaque fois qu’il balayait un centre dans le coin inférieur, il était rarement sous pression, au lieu de cela, il avait gagné le temps de choisir sa place et ses coéquipiers savaient toujours où il serait.

Dans les premières années, Gündogan pouvait être trouvé dans un rôle plus profond, jouant les simples passes à De Bruyne et Silva pour qu’ils fassent les vrais dégâts dans le dernier tiers. Ces derniers temps, Guardiola a libéré le milieu de terrain, lui permettant d’être un n ° 8, mais le repoussait parfois lorsque la situation l’exigeait.

Ilkay Gündogan a signé un contrat de deux ans avec Barcelone après sept années réussies à Manchester City. Photographie: FC Barcelone

Gündogan a été considéré par beaucoup comme un entraîneur d’élite une fois qu’il aura pris sa retraite. Il a déjà travaillé avec les jeunes joueurs de City et est considéré comme un penseur profond. C’est une des raisons pour lesquelles il voulait chercher une nouvelle aventure, jouer pour Barcelone et apprendre un style de football différent après sept ans sous Guardiola. Gündogan est enthousiasmé par de nouvelles expériences et souhaite poursuivre son développement. « Son humanité, dirigeant silencieusement mais quand il parle, tout le monde écoute, c’est tellement important », a déclaré Guardiola.

Gündogan était considéré comme un leader par City, quelqu’un qui menait par des actions plutôt que par des mots. Ses pairs l’ont élu capitaine en début de saison. Avant cela, il avait été une présence clé dans le groupe de direction du vestiaire. Il a donné l’exemple sur le terrain d’entraînement et s’est assuré que ses collègues atteignent le niveau exigé par leur capitaine pour que City continue d’exceller au cours d’une saison.

Loin du terrain, Gündogan a influencé son environnement. Il a payé la nourriture turque pour 100 personnes à Manchester lors de la finale de la Ligue des champions ; deux ans auparavant, il avait lancé une campagne pour aider les restaurants et les cafés de la ville à les aider pendant la pandémie. Il s’est assuré de faire partie de la communauté dans laquelle il vivait, en s’efforçant d’aider.

Gündogan vivait au centre, à côté de Guardiola, à Manchester, aidant à créer un lien entre les deux. L’Allemand considérait comme un privilège de travailler avec son manager, apprenant ses méthodes pour devenir finalement entraîneur à part entière. « Je l’aime. Je l’adore. Je suis marié, mais je l’aime », a déclaré Guardiola à propos de son milieu de terrain sortant. Il y a beaucoup à aimer chez l’homme.

Cela aurait pu être un début de carrière inoubliable pour Gündogan à City, mais ce fut une fin parfaite, remportant la Ligue des champions en Turquie, le pays de sa famille. Parfois, il est préférable de chérir les souvenirs et de ne pas penser à ce qui aurait pu être si Gündogan était resté plus longtemps. Le joueur et le club ont apprécié le meilleur l’un de l’autre, et c’est tout ce qui compte.